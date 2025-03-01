10 صور صادمة تكشف كيف يبدو الرجال بعد 30 عاما.. لن تتخيل

كتب- أحمد الضبع:

حذَّرت دراسة حديثة من التأثيرات الصحية المدمرة للأنظمة الغذائية غير الصحية، التي تعتمد بشكل رئيسي على الأطعمة فائقة المعالجة، إذ جرى إنشاء صور صادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي تُظهر شكل الرجل البريطاني العادي بعد 30 عامًا إذا استمر هذا النمط الغذائي.

الصورة التي أُطلق عليها اسم "مايكل" تكشف عن مظهر يعاني من العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السمنة المفرطة، والجلد الممتلئ بحب الشباب، والساقين المنتفختين بالقروح، إلى جانب نظرة مخيفة من عيون صفراء محاطة بهوامش داكنة، وتشير هذه الصورة إلى المخاطر الصحية المتزايدة بسبب الوجبات السريعة، بحسب "ديلي ميل".

الدراسة التي أعدتها شركة Recipe Box بالتعاون مع Gousto، تهدف إلى تسليط الضوء على التأثيرات طويلة الأمد للأنظمة الغذائية غير الصحية.

وأوضحت الدراسة أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة، المليئة بالمواد المضافة والمصنعة على نطاق واسع، أصبح يشكل 57% من النظام الغذائي للبالغين و66% من غذاء الأطفال في المملكة المتحدة.

الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي

يعاني "مايكل" من الربو والاكتئاب والقلق واضطرابات النوم، بالإضافة إلى خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، ما يجعله عرضة لنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وقالت الدكتورة هيلاري جونز، الطبيبة العامة والمعلقة الإعلامية: "الأطعمة شديدة المعالجة ليست ضارة بحد ذاتها، ولكن عندما تهيمن على النظام الغذائي وتستبدل الأطعمة الطازجة الغنية بالعناصر الغذائية، فإنها تزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية طويلة الأمد مثل أمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي".

وأضافت: "يعد الطهي من الصفر باستخدام مكونات طازجة أمرًا ضروريًا للوقاية من الأمراض المزمنة ودعم الصحة العامة".

السمنة في المملكة المتحدة

تُظهر البيانات الرسمية أن معدلات السمنة في المملكة المتحدة قد ارتفعت بشكل كبير في العقود الأخيرة، حيث يعاني ربع البالغين من السمنة المفرطة، فيما يصل هذا الرقم في بعض المناطق إلى نصف السكان. كما تشير الإحصائيات إلى أن 15% من الأطفال بين عمر سنتين و15 عامًا يعانون من السمنة.

الأطعمة فائقة المعالجة ومخاطر السرطان

وأظهرت دراسات حديثة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة قد تكون مرتبطة بارتفاع حالات السرطان بين الأشخاص دون سن الخمسين.

وأشار الدكتور تشارلز سوونتون، أخصائي الأورام ورئيس الأطباء السريريين في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إلى أن بعض سرطانات الأمعاء المبكرة قد تكون مرتبطة ببكتيريا تنتشر بين من يتناولون أنظمة غذائية منخفضة الألياف وعالية السكر.

وفي الوقت نفسه، نصح خبراء التغذية بتقليل استهلاك الأطعمة المصنعة مثل الكعك والبسكويت والمشروبات المحلاة بالسكر والوجبات السريعة، مؤكدين على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والمكونات الطازجة.

اقرأ أيضا:

سيدة تكشف إصابة طفلتها بسرطان الدماغ بعد عرض شائع.. لن تتوقعه

لن تتخيل ماذا يفعل "البيض المسلوق" عند إصابتك بالبرد؟

بأسعار خيالية.. تعرّف على أغلى 5 بدل رجالية في التاريخ

برج فلكي يودع الفقر في مارس.. هل أنت المليونير القادم؟

لسبب غير متوقع.. دولة تبحث عن "سجون للإيجار"