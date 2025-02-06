لماذا لا يجب تخزين الملابس في حقائب السفر؟- اعرف السر

كتبت- شيماء مرسي

يلجأ العديد من الأشخاص إلى استخدام حقائب السفر لتخزين الملابس خلال المواسم نظرا لمحدودية مساحة الخزانة "الدولاب".

ولكن حذرت خبيرة طاقة المكان سونيا الحبال خلال استضافتها ببرنامج أنا وهو وهي المذاع عبر فضائية صدى البلد من استخدام حقائب السفر في تخزين الملابس الإضافية أو خلال المواسم، لأن ذلك قد يقلل من الحافز للتخطيط للقيام برحلات فعلية".

وأضافت خبيرة طاقة المكان: "يفضل تخزين الملابس والأشياء الأخرى في حاويات تخزين مخصصة بدلا من استخدام حقائب السفر".

وأشارت: "لحماية حقائب اليد من التلف يجب وضعها في أماكن مخصصة ومغلقة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الإجراء على الحفاظ عليها وتجديدها".

وحذرت سونيا من الجلوس على حقائب السفر، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عرقلة تدفق الطاقة.

واختتمت: "حقائب السفر المنظمة والمرتبة أفضل بكثير من تلك الفوضوية، لأنها تساعد على تجنب الكثير من المشكلات أثناء الرحلة".

اقرأ أيضًا:

احذر أطعمة قد تسبب سرطان الجهاز الهضمي.. في هذه الحالة

تقوية القلب ومحاربة السرطان.. نوع خضار يحارب الكوليسترول الضار

حسد وسقوط مفاجئ... أبراج تواجه كوارث صادمة والعين عليها

الوحيد في العالم.. تكلفة قضاء ليلة بفندق الـ 10 نجوم - 20 صورة

وجد "كارثة" في هاتفه.. شاب يسلم والده للشرطة لهذا السبب الصادم