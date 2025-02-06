صور| 9 حيوانات تعيش لأشهر دون أكل أو ماء

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كتبت- أسماء مرسي:

تتميز بعض الحيوانات بقدرة مذهلة على البقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية، حيث يمكنها تحمل فترات طويلة من نقص الطعام والماء، وفقا لموقعي "timesofindia" و"Times Food".

الجمل

يشتهر الجمل بقدرته على تحمل العطش والجوع لفترات طويلة، فهو يخزن الدهون في سنامه، والتي تتحول إلى طاقة عند الحاجة، كما يمكنه شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة وتخزينها في جسمه.

التمساح

يستطيع التمساح البقاء بلا طعام لعدة أشهر عن طريق إبطاء عملية التمثيل الغذائي، خلال هذه الفترة، يعتمد على الدهون المخزنة في جسمه للحصول على الطاقة، كما أنه يظل بلا حركة تقريبًا لتوفير الطاقة.

ضفادع الصحراء

تتكيف ضفادع الصحراء مع الظروف القاسية عن طريق الحفر في الأرض والدخول في حالة من السبات العميق، ما يساعدهم على البقاء على قيد الحياة لسنوات دون طعام أو ماء.

الثعابين

تتميز الثعابين بعملية تمثيل غذائي بطيئة، مما يسمح لها بالبقاء لفترات طويلة دون طعام. بعض أنواع الثعابين يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة عام كامل بدون طعام.

البطاريق

تستطيع البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر دون طعام، خاصة خلال فترة التكاثر عندما تجلس الإناث على البيض.

خلال هذه الفترة، يعتمد الذكور على مخزون الدهون لديهم.

العناكب

تعتمد العناكب على الحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى كغذاء، عندما يكون الطعام نادرا، يمكنها البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر عن طريق إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

الدببة

خلال فصل الشتاء، تدخل الدببة في حالة من السبات العميق، حيث تنخفض درجة حرارة جسمها ومعدل الأيض، لذا، يمكنها البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر دون طعام أو ماء.

سلاحف جالاباجوس

تتميز سلاحف جالاباجوس بعملية تمثيل غذائي بطيئة وعمر طويل، لذا، يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى عام دون طعام أو ماء.

أسماك القرش

تستطيع بعض أنواع أسماك القرش، مثل القرش الأبيض الكبير، تناول وجبات كبيرة والبقاء دون طعام لعدة أشهر حتى تهضمها.

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