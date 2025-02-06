إعلان

صور| 10 طيور بألوان ساحرة تخطف الأنظار.. جمالها يفوق الخيال

06:15 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الطاووس الهندي
  • عرض 11 صورة
    الطوقان ذو المنقار
  • عرض 11 صورة
    البغاء الرمادي الأفريقي قد يدرك مفهوم الصفر
  • عرض 11 صورة
    ببغاء السلمون المتوج.. 129 ديسيبل
  • عرض 11 صورة
    الببغاء ذو القلنسوة البنية للمصور جياني مايتان
  • عرض 11 صورة
    ببغاء
  • عرض 11 صورة
    الرفراف القزم ذو الظهر الأسود
  • عرض 11 صورة
    طائر الجنة ويلسون
  • عرض 11 صورة
    طائر الجنة يعيش في جزر غينيا الجديدة
  • عرض 11 صورة
    طائر الجنة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء العمدة:

الطيور من أجمل المخلوقات وأكثرها سحرًا، حيث تتنوع أشكالها وأحجامها وألوانها بطريقة مذهلة، ومن بين هذه المخلوقات الرائعة، تبرز بعض الأنواع بجمالها الفريد الذي يأسر القلوب ويخطف الأبصار، وفقًا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

الطاووس

الطاووس من أكثر الطيور جمالًا، خاصة الذكور التي تتميز بذيل طويل مُزخرف بألوان زاهية ونقوش على شكل عيون مميزة، ويستخدم الذيل في عروض التودد للإناث.

الفلامنجو (النحام الوردي)

يتميز هذا الطائر بلونه الوردي الجذاب الناتج عن نظامه الغذائي الغني بالكاروتين، ويعيش الفلامنجو في مجموعات كبيرة بالقرب من المسطحات المائية.

الطوقان

يشتهر الطوقان بمنقاره الكبير الذي يتميز بألوان زاهية، مثل الأصفر والبرتقالي والأحمر، ويعيش هذا الطائر في الغابات الاستوائية بأمريكا الجنوبية، ويُستخدم منقاره في التقاط الفواكه. وكأن منقاره لوحة فنية صغيرة تنبض بالحياة.

ببغاء المكاو القرمزي

يتميز بريشه الملون بألوان زاهية تشمل الأحمر والأصفر والأزرق، ويُعد من أكبر أنواع الببغاوات، ويتمتع بذكاء عالٍ.

الرفراف

يتميز هذا الطائر بألوانه الزاهية ومنقاره الطويل الذي يستخدمه ببراعة لصيد الأسماك، ويعيش بالقرب من المسطحات المائية.

طائر الجنة

توجد أنواع متعددة من طيور الجنة، وتتميز الذكور منها بريشها الزاهي وعروض التودد المبهرة التي تقدمها للإناث، وتعيش هذه الطيور في غينيا الجديدة وأستراليا.

اقرأ أيضًا:

احذر أطعمة قد تسبب سرطان الجهاز الهضمي.. في هذه الحالة

تقوية القلب ومحاربة السرطان.. نوع خضار يحارب الكوليسترول الضار

حسد وسقوط مفاجئ... أبراج تواجه كوارث صادمة والعين عليها

الوحيد في العالم.. تكلفة قضاء ليلة بفندق الـ 10 نجوم - 20 صورة

وجد "كارثة" في هاتفه.. شاب يسلم والده للشرطة لهذا السبب الصادم

طيور ساحرة طيور أشكال الطيور منوعات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مكونات مختلفة ونكهات فريدة.. أغرب 6 أنواع أجبان في العالم

إعلان

إعلان

رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة