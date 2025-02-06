صور| 10 طيور بألوان ساحرة تخطف الأنظار.. جمالها يفوق الخيال

ثروتها تجاوزت 90 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة في العالم؟ (صور)

كتبت- أسماء العمدة:

الطيور من أجمل المخلوقات وأكثرها سحرًا، حيث تتنوع أشكالها وأحجامها وألوانها بطريقة مذهلة، ومن بين هذه المخلوقات الرائعة، تبرز بعض الأنواع بجمالها الفريد الذي يأسر القلوب ويخطف الأبصار، وفقًا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

الطاووس

الطاووس من أكثر الطيور جمالًا، خاصة الذكور التي تتميز بذيل طويل مُزخرف بألوان زاهية ونقوش على شكل عيون مميزة، ويستخدم الذيل في عروض التودد للإناث.

الفلامنجو (النحام الوردي)

يتميز هذا الطائر بلونه الوردي الجذاب الناتج عن نظامه الغذائي الغني بالكاروتين، ويعيش الفلامنجو في مجموعات كبيرة بالقرب من المسطحات المائية.

الطوقان

يشتهر الطوقان بمنقاره الكبير الذي يتميز بألوان زاهية، مثل الأصفر والبرتقالي والأحمر، ويعيش هذا الطائر في الغابات الاستوائية بأمريكا الجنوبية، ويُستخدم منقاره في التقاط الفواكه. وكأن منقاره لوحة فنية صغيرة تنبض بالحياة.

ببغاء المكاو القرمزي

يتميز بريشه الملون بألوان زاهية تشمل الأحمر والأصفر والأزرق، ويُعد من أكبر أنواع الببغاوات، ويتمتع بذكاء عالٍ.

الرفراف

يتميز هذا الطائر بألوانه الزاهية ومنقاره الطويل الذي يستخدمه ببراعة لصيد الأسماك، ويعيش بالقرب من المسطحات المائية.

طائر الجنة

توجد أنواع متعددة من طيور الجنة، وتتميز الذكور منها بريشها الزاهي وعروض التودد المبهرة التي تقدمها للإناث، وتعيش هذه الطيور في غينيا الجديدة وأستراليا.

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