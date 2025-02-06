ثروتها تجاوزت 90 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة في العالم؟ (صور)

8 أكلات لم تسمع عنها من قبل- اكتشفها في 10 صور

كتبت- أسماء العمدة:

فرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة إمبراطورية لوريال لمستحضرات التجميل، هي أغنى امرأة في العالم لعام 2024، وتقدر ثروتها ب 99.5 مليار دولار.

من هي اغني امراءة في العالم؟

هي حفيدة مؤسس شركة لوريال، ويوجين شويلر، ورثت فرانسواز حصة كبيرة في الشركة بعد وفاة والدتها، ليليان بيتنكور، عام 2017، وفقٌا لمجلة فوربس، وديلي ميل.

وهي عضوة في مجلس إدارة لوريال ورئيسة المؤسسة الخيرية للعائلة، ومتزوجة ولديها ولدان، وهي معروفة بحياتها الهادئة والخاصة، على عكس بعض المليارديرات الآخرين.

وهي من بين أغنى 15 شخصًا في العالم بشكل عام، تصدرت فرانسواز قائمة أغنى النساء في العالم لعدة سنوات.

وهي شخصية بارزة في عالم الأعمال والتبرعات الخيرية، و معروفة بدعمها للفنون والعلوم، وهي من بين أغنى النساء في فرنسا.

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