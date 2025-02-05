فيروس قاتل يظهر في أمريكا.. أعراضه تهدد حياتك

كتب – سيد متولي

يبدو أن الفيروسات الخطيرة لا تكاد تنته، وذلك بعدما اكتشف باحثون بجامعة كوينزلاند، فيروسا قاتلا يدعى "هينيبا" في ألاباما بأمريكا الشمالية، لكمن ماذا نعرف عنه؟.

ما هو فيروس هينيبا؟

وفقا لموقع تايمز أوف إنديا، فإن فيروس هينيبا حيواني المنشأ ينتمي إلى عائلة فيروس نيباه القاتل، والذي ينتقل من الحيوانات إلى البشر.

طرق انتشار فيروس هينيبا

ينتقل من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة (مثل الخفافيش والخيول)، أو تناول الطعام أو الماء الملوث، كما ينتقل من إنسان إلى آخر من خلال سوائل الجسم أو الاتصال الوثيق أو الرذاذ التنفسي.

أعراض فيروس هينيبا

التهاب الحلق

الصداع

الحمى

آلام العضلات

الغثيان والقيء

التهاب الدماغ

عدم القدرة على التنفس

هل يسبب الوفاة؟

ومع ذلك، غالبًا ما تحدث الوفاة بسبب الفيروس عندما يتطور المرض إلى التهاب دماغي حاد، وتظهر أعراض مثل الارتباك وردود الفعل غير الطبيعية والنوبات والغيبوبة.

طرق الوقاية

تجنب الاتصال بالحيوانات المصابة

غسل يديك بانتظام وتجنب لمس وجهك.

تجنب تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة

تجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المصابين.

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