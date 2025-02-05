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مفسرة أحلام تصدم متصلة على الهواء: "ابحثي عن وظيفة جديدة فورا"

05:00 م الأربعاء 05 فبراير 2025

تفسير الأحلام

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كتبت- أسماء مرسي:

في حلقة من برنامج "أنا وهو وهي" ، المُذاع على قناة "صدى البلد"، تعرضت متصلة لموقف مفاجئ وصادم من مفسرة الأحلام أمل يوسف.

بدأت المتصلة بسرد حلمها الذي رأته، حيث كانت تقف على متن مركب في البحر، والمياه سوداء والأمواج هادئة، وفجأة ظهر حوت ضخم تحت المركب ينظر إليها بنظرة مخيفة وكأنه يراها فريسة،ثم أوقعها في الماء.

ردت المفسرة على المتصلة بسؤال مباشر: "أنتِ في وظيفة زملائك بينكم خلافات؟"، وبعد أن أجابت المتصلة بالإيجاب، نصحتها على الفور قائلة: "ابحثي عن وظيفة جديدة فورا في أقرب وقت، لأن زملائك يحاولون إيذائك والوقوع بك في الأخطاء".

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