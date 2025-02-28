يعيش في الصحراء.. سرّ خوف الناس من الطائر "أم سالم"

كتب- أحمد الضبع:

لماذا يخشى البعض طائر المكاء رغم جماله ورشاقته؟ هذا السؤال أثار فضول الكثيرين بعدما وثّق المصور القطري حمد الخليفي مشاهد آسرة لهذا الطائر الصحراوي الفريد، المعروف محليًا باسم "أم سالم".

طائرٌ متكّيف مع القسوة

ينتمي المكاء إلى فصيلة "القبرة"، ويعيش في البيئات الصحراوية القاسية، حيث يتحمل درجات حرارة تفوق 50 درجة مئوية بفضل تكيفاته المدهشة، مثل أرجله الطويلة التي تبعد جسمه عن حرارة الأرض، وريشه الذي يعكس أشعة الشمس، كما يعتمد على النباتات الصحراوية، مثل نبات الهرم، للحصول على السوائل، مما يمكنه من البقاء فترات طويلة دون ماء، حسبما ذكرت شبكة "CNN".

سرّ التسمية والخوف منه

ورغم طبيعته المسالمة، يخشى بعض الناس الاقتراب من طائر المكاء، بسبب ارتباطه بأسطورة شعبية تقول إن "أم سالم" امرأة عجوز كانت دعواتها لا تخيب، ومن يزعج هذا الطائر قد يُصيبه سوء الحظ، لكن الحقيقة أن الطائر لا يشكل أي تهديد، بل يُعد جزءًا أصيلًا من التنوع البيئي في الصحاري العربية.

موسم التكاثر والسلوك الفريد

خلال موسم التزاوج، الذي يمتد من فبراير إلى يوليو، يقوم الذكر بأداء حركات بهلوانية لجذب الأنثى، بينما تتولى الأنثى بناء العش بنفسها فوق الحشائش أو على الأرض، مستخدمة الصوف وشعر الماعز. أما الذكر، فيساعد في حضانة البيض ورعاية الصغار.

تصوير يوثق الجمال البيئي

حظيت لقطات المصور "الخليفي" بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى مواصلة توثيق الحياة البرية، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيئي، خاصة مع تهديدات مثل الصيد الجائر والتغير المناخي.

View this post on Instagram A post shared by Hamad ALKHULAIFI حمد الخليفي (@qatarbirds2022)

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