ما سبب احمرار الوجه عند الشعور بالإحراج؟.. اعرف السر

كتبت- أسماء مرسي:

احمرار الوجه هو رد فعل طبيعي شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي، ويحدث في المواقف الاجتماعية التي يشعر فيها الشخص بالخجل أو الإحراج أو الخوف من شيء ما.

وفقا لموقع "verywellmind"، إليك أسباب احمرار الوجه عند الخوف وطرق علاجه:

كيف يحدث احمرار الوجه عند الخوف؟

عندما تشعر بالخوف، يفرز جسمك هرمون الأدرينالين الذي يهيئ الجسم لمواجهة الخطر أو الفرار منه، ويتسبب الأدرينالين في سلسلة من التغيرات الفسيولوجية، مثل:

زيادة تدفق الدم

يوجه الأدرينالين الدم إلى العضلات، ما يؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية في الوجه واحمراره.

توسع الأوعية الدموية

يؤدي الخوف إلى ارتخاء العضلات الصغيرة في الأوعية الدموية، ما يسمح بمرور المزيد من الدم عبر الجلد وظهور الاحمرار.

زيادة درجة حرارة الجسم

يسبب الخوف ارتفاعًا طفيفا في درجة حرارة الجسم، ما يُسهم في احمرار الوجه.

كيفية التعامل مع الاحمرار الناتج عن الخوف؟

قبل المواقف التي تثير الخوف والقلق، عليك التفكير جيدا في استراتيجيات للتعامل مع الاحمرار، مثل تمارين التنفس العميق أو التركيز على أفكار إيجابية.

تقنيات الاسترخاء

تساعد ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق والتأمل، على تهدئة الأعصاب وتقليل استجابة الجسم للقلق.

العلاج السلوكي المعرفي

يُعد العلاج السلوكي المعرفي خيارا علاجيا فعالا، حيث يساعد الأفراد على تغيير أنماط التفكير والسلوك التي تساهم في القلق والاحمرار.

الأدوية

في بعض الحالات، يصف الطبيب أدوية لعلاج الخوف الاجتماعي، وتقليل الأعراض المصاحبة، مثل احمرار الوجه.

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