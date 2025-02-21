أطول 8 جسور في العالم.. لن تتخيل حجمها (صور)

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كتبت- أسماء العمدة:

تعتبر الجسور من أهم الإنجازات الهندسية في العالم، فهي تسهل حركة المرور والتجارة بين المدن والدول، وتختصر المسافات بين المناطق المتباعدة، وقد تطورت صناعة الجسور عبر التاريخ، لتشهد تصاميم مبتكرة وهياكل ضخمة تتحدى قوانين الفيزياء.

ووفقًا لما جاء عبر موقع timesofindia، إليك قائمة بأطول 8 جسور في العالم، والتي تمثل تحفًا فنية وهندسية فريدة.

جسر دانيانج- كونشان الكبير (الصين)

يبلغ طوله 164.8 كيلومترًا، وهو أطول جسر في العالم، وتم تصميمه لنقل القطارات فائقة السرعة، ويربط بين مدينتي نانجينغ وشانغهاي.

جسر تيانجين الكبير (الصين)

يبلغ طوله 113.7 كيلومترًا، ويُعتبر ثاني أطول جسر في العالم، تم تصميمه أيضًا لنقل القطارات فائقة السرعة، ويربط بين مدينتي بكين وشانغهاي.

جسر وينان وي الكبير (الصين)

يبلغ طوله 79.7 كيلومترًا، ويحتل المرتبة الثالثة في قائمة أطول الجسور، تم تصميمه لعبور نهر وي، ويُستخدم لنقل القطارات فائقة السرعة.

جسر هونج كونج- تشوهاي- ماكاو (الصين)

يبلغ طوله 55 كيلومترًا، ويربط بين هونج كونج وماكاو ومدينة تشوهاي في مقاطعة قوانجدونج، يُعتبر أطول جسر بحري في العالم، ويشمل نفقًا تحت سطح البحر لتجنب تعطيل حركة الملاحة.

جسر بانج نا (تايلاند)

يبلغ طوله 54 كيلومترًا، ويُعتبر أطول جسر طريق في العالم، ويمتد فوق خليج بانكوك، ويُعد جزءًا من الطريق السريع الوطني السريع 34.

جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (الكويت)

يبلغ طوله 48.5 كيلومترًا، ويُعتبر من أطول الجسور البحرية في الشرق الأوسط، ويربط بين مدينة الكويت ومدينة الصبية الجديدة، ويُعد جزءًا من مشروع مدينة الحرير.

جسر بحيرة بونتشارترين (الولايات المتحدة)

يبلغ طوله 38.4 كيلومترًا، ويتكون من جسرين متوازيين يمتدان فوق بحيرة بونتشارترين في لويزيانا، يُعتبر أطول جسر مستمر فوق الماء في العالم.

جسر خليج هانجتشو (الصين)

يبلغ طوله 36 كيلومترًا، ويربط بين مدينتي شانجهاي ونينجبو في مقاطعة تشجيانغ، ويُعتبر من أطول الجسور البحرية في العالم، ويقلل المسافة بين المدينتين بحوالي 120 كيلومترًا.

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