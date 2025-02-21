في موجة البرد.. أجهزة منزلية تتحول إلى “قتلة صامتين” وهذه طرق تفادي مخاطرها

كتبت- أميرة حلمي:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويهًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة 21 فبراير، حيث من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع انخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات على معظم المناطق.

كما حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، إلى جانب نشاط ملحوظ في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض المناطق.

وفي موجة البرد لا يمكن الاستغناء عن بعض الأجهزة التي تساعدنا على التكيف من هذا الطقس، إلا أن بعض هذه الأجهزة قد تشكل خطرًا حقيقيًا إذا لم تُراعَ قواعد السلامة.

ففي كثير من الأجهزة، مثل المدافئ والسخانات، يتواجد غاز أول أكسيد الكربون—غاز غادر لا يمكن رؤيته أو شم رائحته—يُعد من أخطر مسببات التسمم.

يبدأ تأثيره بأعراض خفيفة مثل الغثيان والدوار والصداع، ثم يتطور إلى أعراض خطيرة منها نهجان القلب وفقدان الوعي وضعف العضلات، وفي النهاية قد يؤدي إلى الوفاة عن طريق الاختناق نتيجة ارتباطه بالهيموجلوبين، مما يقلل من إمداد الجسم بالأكسجين.

لذلك، يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الأفراد عند استخدام هذه الأجهزة، وهي كما يلي:

أولاً: المدفأة

التشغيل الآمن، عند استخدام موقد حطب أو مدفأة كهربائية، يجب الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة وإرشادات السلامة.

إغلاق الجهاز، يُنصح بإغلاق المدفأة قبل الذهاب إلى النوم لتفادي استنزاف الأكسجين من الغرفة.

المسافات الآمنة، يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين المدفأة وأي مصادر حرارة أخرى كالستائر والأثاث أو الفراش، وتجنب وضعها فوق الأثاث أو بالقرب من الماء.

مراقبة الأطفال، لا ينبغي ترك الأطفال دون رقابة بالقرب من المدفأة.

التهوية، في حالة استخدام مدفأة الكيروسين، التأكد من توفير تهوية مناسبة لتقليل تراكم أول أكسيد الكربون.

ثانيًا: السخان الكهربائي

سلامة السلك الكهربائي، التأكد من أن سلك السخان في حالة جيدة وعدم تمريره تحت السجاد أو البسط لتفادي تلفه وحدوث ماس كهربائي.

التوقف عند تلف السلك، في حال وجود سلك تالف أو انبعاث شرر، يجب إيقاف استخدام السخان فورًا لتجنب الحوادث.

ثالثًا: سخان الغاز

المسافة الآمنة، ينبغي وضع سخان الغاز بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال مثل الستائر والكتب والأثاث، ويفضل أن تكون المسافة لا تقل عن متر.

التهوية وتركيب كاشف، نظراً لاحتياجه للتهوية المناسبة، يمكن تركيب كاشف أول أكسيد الكربون يعمل بالبطارية للتحذير المبكر من تراكم الغاز.

التوصيل السليم، والتأكد من توصيل خرطوم الغاز بشكل صحيح لمنع أي تسرب، والتأكد من غلق صمام الغاز بشكل محكم عند عدم الاستخدام.

رابعًا: التعامل مع انقطاع الكهرباء

استخدام البدائل الآمنة، في حال انقطاع التيار الكهربائي، يُفضل استخدام المصابيح أو الفوانيس التي تعمل بالبطارية بدلاً من الشموع، لما قد تسببه الشموع من حرائق منزلية.

الاحتياطات مع المولدات، إذا تم استخدام المولدات، يجب وضعها على بعد لا يقل عن 15 مترًا من النوافذ أو الأبواب أو أي فتحة تهوية، وفي مكان محمي من الأمطار والثلوج.

تجنب الأجهزة المبللة، عدم تشغيل المولد أو أي جهاز كهربائي إذا كانت مبللة لتفادي الصعقات الكهربائية.

خامسًا: شوايات الغاز

التهوية، يجب اختيار مكان مفتوح أو جيد التهوية عند تشغيل شوايات الغاز، وتجنب استخدامها لفترات طويلة في أماكن مغلقة.

المكان الثابت والتأكد من وضع الشواية على سطح ثابت ومقاوم للحرارة.

الصيانة الدورية وتنظيف الشبكة بانتظام لإزالة بقايا الاحتراق التي قد تحتوي على غاز أول أكسيد الكربون.

البعد عن النار عند الشواء، يجب الابتعاد عن اللهب وعدم التواجد لفترات طويلة أمام الدخان المتصاعد.

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