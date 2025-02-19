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15 صورة مذهلة لـ أكبر محطة قطار في العالم- ما قصتها؟

09:00 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

تعد محطة "جراند سنترال" في نيويورك تحفة فنية ومعمارية، فهي أكبر محطة قطار في العالم، حيث تمتد على مساحة 49 فدانا وتضم 44 منصة و 67 مسارا.

تم بناء المحطة منذ أكثر من 100 عام، وتحديدا في عام 1913، وبتكلفة 62 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار)، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

مركز نقل حيوي

يستخدم المحطة يوميا أكثر من 750 ألف شخص، وقد يرتفع هذا العدد إلى أكثر من مليون شخص خلال موسم العطلات.

تقع المحطة الشهيرة عند تقاطع شارع بارك أفينيو وشارع إيست 42، ويستخدمها حاليا ما يزيد عن 67 مليون مسافر سنويا، حيث تصل القطارات إليها كل 58 ثانية تقريبا.

مرافق وخدمات متنوعة

تضم المحطة أكثر من 80 متجرا ومطعما، بالإضافة إلى ملعب تنس متاح للتأجير، كما تحتوي على 10 "نجف" سقف فاخرة مزينة باللون الذهبي في سقف المحطة الرئيسية، فضلا عن، 110 مصابيح كهربائية.

جمال معماري فريد

تشتهر المحطة بجمالها المعماري الفريد وأجوائها الفاخرة، ما يجعلها وجهة سياحية شهيرة، كما تتميز بواجهتها الضخمة ذات الساعات الشهيرة، وقاعة رئيسية واسعة مزينة بالرخام والزجاج الملون، وسقوفها المرتفعة، والنوافذ الزجاجية الملونة، والتماثيل الرائعة.

وجهة سياحية شهيرة

أصبحت المحطة الآن منطقة سياحية تحظى بشعبية كبيرة بين السياح، فهي عبارة عن مزيج مذهل من الكلاسيكية والمعاصرة.


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