طقم "روميو وجوليت".. كيف اختفت أيقونة "شيني" من البيوت المصرية؟

كتبت- أسماء العمدة:

في كل بيت مصري، كانت هناك قطعة فنية تتربع على المائدة، تحمل اسم "روميو وجوليت"، كان هذا الطقم الصيني رمزًا للأناقة والرقي، ورفيقًا دائمًا في المناسبات السعيدة، فلماذا لم يعد موجودًا اليوم؟

"روميو وجوليت" كان أحد منتجات الشركة العامة للخزف والصيني "شيني"، التي احتكرت صناعة الخزف والبورسلين والسيراميك في فترة الستينات، إلا أنه بدأ يختفي، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية للشركة.

ذكريات عن الطقم الأيقوني

انتقل "مصراوي" إلى أحد شوارع مصر، إذ التقى بالسيدة عفاف علي، الموظفة بإحدى المصالح الحكومية، التي قالت: "شيني كانت شركة معروفة بمنتجاتها عالية الجودة، أتذكر جيدًا كيف كان طقم الصيني منها جزءًا أساسيًا من جهاز العروس. لم يكن مجرد طقم أطباق، بل كان رمزًا للأناقة والرقي، وشرطًا أساسيًا في كل بيت جديد".

أما أميرة، التي تزوجت قبل ثلاث سنوات، فتقول: "أنا عروسة بقالي 3 سنين قبل ما اتجوز لقيت طقم روميو وجوليت عند ماما في النيش، فقلت ليه لا؟ أخدته في جهازي واتجوزت بيه عادي يعني، هو طقم حلو ومش بيقدم، ولسه بيستخدم لحد دلوقتي".

رأي التجار في اختفاء روميو وجوليت

وفي جولة أخرى، انتقل "مصراوي" إلى شوارع الجيزة، حيث التقى بالحاج أشرف عبد الرازق، أحد تجار الأطباق الصينية، وسأله عن أسباب اختفاء طقم "روميو وجوليت"، فقال:

"توقف شركة شيني عن الإنتاج كان السبب الرئيسي وراء اختفاء هذا الطقم المميز، إذ لم يعد يُنتج بعد توقف الشركة عن العمل".

وأضاف: "مع مرور الوقت، تغيرت أذواق المستهلكين، وبدأوا يبحثون عن تصميمات حديثة ومختلفة، وهو ما لم تستطع شيني توفيره".

وأكد أن غزو المنتجات المستوردة للسوق المصري لعب دورًا كبيرًا في اختفاء منتجات "شيني"، حيث جاءت بتصميمات أكثر تنوعًا وأسعار أقل، ما شكّل تحديًا كبيرًا للصناعة.

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