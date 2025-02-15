10 طقوس زفاف غير تقليدية.. منها منع الضحك والزواج من شجرة

كتبت- أميرة حلمي:

تختلف عادات الزواج بين الشعوب، إذ تتنوع المراسم من بلد لآخر لتعكس ثقافات ومعتقدات فريدة. بينما تبدو بعض التقاليد مألوفة، فإن هناك طقوسًا قد تبدو غريبة أو غير معتادة بالنسبة لثقافات أخرى. مجموعة من أغرب عادات الزواج حول العالم بحسب bright side.

إطلاق الرصاص – السودان

في بعض المناطق السودانية، يُطلق الحاضرون الأعيرة النارية خلال مراسم الزفاف، اعتقادًا بأن صوت الطلقات يطرد الأرواح الشريرة ويجلب السعادة للعروسين.

الأكل في صمت – الكونغو

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يُطلب من العروسين التزام الجدية وعدم الابتسام أو الضحك طوال الحفل، تعبيرًا عن التزامهما بعلاقتهما الزوجية.

رمي الأرز – الهند

عند مغادرة العروس منزل أسرتها بعد الزفاف، تقوم برمي الأرز فوق رأسها، وهي عادة ترمز إلى الوفرة والبركة في الحياة الجديدة.

كسر الأواني الفخارية – ألمانيا

في الليلة التي تسبق الزواج، يجتمع المدعوون لتحطيم الأواني الفخارية والخزفية، فيما يُعرف بـ”Polterabend”. يُكلف العروسان بتنظيف الفوضى معًا، كرمز للتعاون في حياتهما المستقبلية.

تغطية العروس بالمواد القذرة – اسكتلندا

في طقس يُعرف بـ”Blackening the Bride”، يتم تلطيخ العروس (وأحيانًا العريس) بالشحوم، الطحين، والبيض. يُعتقد أن هذه العادة تقي الزوجين من سوء الحظ.

رقصة الدولار – بولندا

خلال حفل الزفاف، يُشارك الضيوف في رقصة خاصة، حيث يدفع كل منهم مبلغًا ماليًا مقابل الرقص مع العروس، كمساهمة في دعمها ماليًا عند بدء حياتها الزوجية.

منع استخدام الحمام – ماليزيا

في بعض قبائل “Tidong”، يُحظر على العروسين دخول الحمام لمدة ثلاثة أيام بعد الزفاف، إذ يُعتقد أن هذا التقليد يجلب الحظ الجيد ويبعد سوء الطالع.

دهن العروس بالزيت – نيجيريا

قبل يوم الزفاف، تقوم العروس في بعض المناطق النيجيرية بدهن جسدها بالزيوت، كرمز للنقاء والجمال، ويُقال إن هذه العادة تجلب السعادة الزوجية.

الزواج من الأشجار – الهند

في بعض المجتمعات الهندية، إذا وُلدت فتاة تحت نجم يُعتقد أنه يجلب سوء الحظ، يجب أن تتزوج شجرة أولًا. بعد ذلك يتم قطع الشجرة، ليُعتقد أن اللعنة قد زالت، مما يسمح لها بالزواج من شريكها البشري دون مخاوف.

نقل العروس بالقوارب – النرويج

في تقليد نرويجي مميز، يتم نقل العروس إلى مكان الزفاف على متن قارب، في إشارة إلى الرحلة التي ستخوضها في حياتها الزوجية.

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