دم البط وعش الطيور.. 10 صور لأغرب أنواع "شوربة" في العالم

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كتبت- أسماء مرسي:

الشوربة مع الأطعمة الخفيفة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها المميز واحتوائها على نسبة عالية من الفوائد، ولكن، هل تعلم أن هناك نكهات غريبة وغير معروفة لهذا الطبق حول العالم؟

فيما يلي، إليكم أغرب أنواع الشوربة حول العالم، وفقا لما ورد في موقعي "oddee" و"slurrp".

شوربة عش الطائر

شوربة عش الطائر من أندر وأغلى الأطباق في العالم، فهي تُصنع من لعاب طيور معينة تبني أعشاشها من مواد خاصة، كما تتميز بقوامها الهلامي ومذاقها الفريد.

شوربة الدم

تنتشر شوربة الدم في بعض مناطق أوروبا، خاصة في بولندا، حيث تعد من الأطباق التقليدية، يتم تحضيرها باستخدام دم الحيوانات، عادة الدجاج أو البط، مع إضافة بعض الخضروات والتوابل.

بالرغم من مكوناتها الغريبة، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى البعض.

شوربة الفاكهة

تعتبر شوربة الفاكهة من الأطباق المنعشة واللذيذة في بولندا خاصة في فصل الصيف، يتم تحضيرها بمزيج من الفواكه الطازجة، مثل الفراولة والمشمش والخوخ، مع إضافة بعض التوابل والقليل من السكر.

شوربة معدة البقر

تحتاج شوربة معدة البقر إلى وقت طويل للطهي، وذلك لضمان نضج اللحم تماما، وتتكون من معدة البقر مع مجموعة من الخضروات والتوابل، وهي تعتبر من الأطباق الشعبية في بعض المناطق الصينية.

شوربة سمك القد مع الحيوانات المنوية

يعتبر هذا الطبق من أغرب الأطباق في اليابان، حيث يتم تحضيره باستخدام أكياس الحيوانات المنوية لسمك القد.

شوربة السوبو

تعتبر شوربة السوبو من الأطباق التقليدية في المكسيك، وتتكون من مزيج غريب من أعضاء الحيوانات الداخلية، مثل الرئة والقلب والكبد.

شوربة خصية الدجاج

شوربة خصية الدجاج من الأطباق الغريبة التي تثير الجدل حول العالم، يتم تحضيرها باستخدام خصية الدجاج مع مرق الدجاج والخضروات.

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