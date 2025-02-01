بعد إثارة الجدل.. رد صادم من مؤسس أول نادي للرجال فقط في تونس (خاص)

كتب- أحمد الضبع:

أُثير جدل واسع مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد تأسيس أول نادٍ غنائي مخصص للرجال فقط في تونس، بهدف تفريغ طاقتهم الإبداعية وممارسة هوايتهم في الغناء، وتخفيف الضغوط النفسية التي يتعرضون لها.

دعم وسخرية

تباينت ردود الأفعال على السوشيال ميديا؛ فبينما سخر البعض من الفكرة، اعتبر آخرون أن النادي خطوة مبتكرة تتيح للرجال التعبير عن مشاعرهم عبر الغناء بعيدًا عن الإحراج والتردد في حضور النساء.

ولادة فكرة أول ناد غنائي للرجال فقط

وتعليقًا على ذلك، قال سامي الصندلي، مؤسس نادي "سيدي سامي"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنّ الفكرة نشأت بسبب ملاحظة تواجد الرجال في النوادي المختلطة بشكل محتشم، وهو ما يحد من قدرتهم على الاندماج الفني مع النساء.

وأشار إلى أنّ الرجال الذين يحبون الغناء ولا يستطيعون الاندماج فنيًا مع الناس، هم الأغلبية العظمى التي تتمتع بطبقات صوتية جيدة، ولديهم قدرة على الكتابة واختيار الأغنيات المناسبة.

"حملة تنمر"

وأضاف الصندلي: "منذ الإعلان عن النادي، كان الإقبال رائعًا والمستوى الفني للرجال كان مدهشًا، هؤلاء الرجال كانوا شغوفين بالغناء والموسيقى، ورغم حملة التنمر التي تعرضنا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك زادنا إصرارًا على النجاح وانتشارنا على المستوى المحلي والعربي".

وأكد "الصندلي" أنّ الغناء والفن بشكل عام يشكلان غذاء للروح، ويمثلان فرصة للخروج من ضغوط الحياة.

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