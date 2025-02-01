في دولة عربية.. أول ناد للرجال لعلاج الضغوط النفسية

كتب- أحمد الضبع:

في سابقة غريبة، أسس أحد الموسيقيين في تونس أول نادٍ غنائي مخصص للرجال لتفريغ طاقتهم الإبداعية وممارسة هوايتهم في الغناء وتخفيف الضغوط النسية التي يتعرضون لها.

في السنوات الأخيرة، ظهرت نواد غنائية مخصصة للنساء في تونس وحققت قبولًا واسعًا، ولكن تأسيس نادٍ مماثل للرجال أثار كان الأول من نوعه.

سامي الصندلي، مؤسس نادي "سيدي سامي"، الذي يحمل اسمًا مستوحى من مؤسسه، لم يكن يتوقع أن يحظى مقطع الفيديو الذي نشره عن نشاط النادي بتفاعل واسع بهذا الشكل.

و"الصندلي" الذي يقود مجموعة من الرجال وهم يجلسون معًا أمام آلة القانون، يرى في النادي مساحة جديدة للتعبير عن الذات، ليس فقط من خلال الغناء، بل من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية وتفريغ الطاقات الإبداعية.

وقال عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، إن الكثير من الرجال لديهم شغف بالموسيقى، لكنهم لم يجدوا المكان المناسب لممارستها.

وأضاف: "لأول مرّة في تونس (على حسب علمي) نادي غناء مخصص للرجال فقط، من حقهم يغنّيوا مرتاحين بطبقات الرجال، والأغاني اللي تتماشى مع إمكانياتهم وأصواتهم وأذواقهم من عبد الوهاب إلى وديع الصافي لعبد الحليم لعلي الرياحي".

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. تناول الجبن يقلل الإصابة بهذا المرض

خطة وجبات ليومين.. تنقص الوزن وتطهر الجسم من السموم

واقعة صادمة.. رجل يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

لماذا يعشق كثيرون الغناء في الحمام أثناء الاستحمام؟ اعرف السر

الحظ يفتح أبوابه.. 3 أبراج على موعد مع المال والفرح