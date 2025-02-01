بطريقة غريبة.. عروس تنتقم من عريسها خلال حفل الزفاف

بين الحياة والموت.. 20 صورة لأخطر أماكن سياحية في العالم

كتبت- شيماء مرسي

هربت عروس هندية من حفل زفافها حاملة الكثير من المجوهرات والأموال والهدايا الخاصة بعريسها الأربعيني.

وبدأت القصة عندما حاول العريس"كامليش" الزواج من العروس التي لم يكشف عن اسمها، لكنها رفضت طلبه، إلا أنه أصر على موقفه، وفقا لموقع "news18".

وعندما وصلت العروس مع والدتها إلى حفل الزفاف، حيث كان كامليش وعائلته في انتظارهما، قررت الانتقام منه على إصراره على الزواج بها رغم رفضها.

وأوضح كامليش أنه قدم للعروس هدايا باهظة الثمن، بما في ذلك المجوهرات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تحمله تكاليف حفل الزفاف كاملة.

ولكن العروس، عندما حانت لحظة مراسم الزواج، توجهت إلى الحمام واختفت هي ووالدتها بشكل غامض.

وقال كامليش: "كنت أتمنى تأسيس عائلة مستقرة، لكنني في النهاية خسرت كل شيء".

وكشفت شرطة جيتندرا كومار بأنه لم يتم تقديم أي شكوى من قبل العريس، لكن التحقيق سيجرى إذا تم تقديم أي شكوى لاحقا.

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