ثعبان يلدغ بلوجر ورد فعل غير متوقع منها- فيديو صادم

بعد إثارة الجدل.. رد صادم من مؤسس أول نادي للرجال فقط في تونس (خاص)

كتبت- شيماء مرسي

في لحظة مرعبة، تعرضت تيك توكر ومدربة رقص روسية تدعى "شكوداليرا" لـ لدغة من ثعبان عملاق أثناء محاولتها التقاط صورة معه.

وشاركت "شكوداليرا" مقطع فيديو صادم تظهر فيه مع الثعبان وهي تحاول التقاط صورة معه سعيا منها لجذب الانتباه والشهرة، بحسب ما نشر موقع "hindustantimes" وصحيفة "indianexpress".

ولكن، وبشكل مفاجئ ومخيف انقض الثعبان على وجهها وعض أنفها لتخترق أنيابه جلدها، ولحسن الحظ، لم يكن الثعبان ساما، ونجت التيك توكر بإصابة طفيفة فقط.

والمثير للدهشة أن رد فعل التيك توكر كان أكثر إثارة من عضة الثعبان نفسها، فبدلا من أن تصرخ أو تخاف، أظهرت شجاعة وثباتا كبيرين، وبالرغم من أثر الصدمة والألم عليها، أعادت الثعبان إلى الأرض بهدوء وسكينة.

وانتشر مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بسرعة كبيرة وحصد ملايين المشاهدات.

وتنوعت ردود أفعال مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول الحادثة، فبينما وجدها البعض مضحكة، أعرب آخرون عن قلقهم وانتقدوا لها لتعريض سلامتها للخطر واستغلال الحيوانات لتحقيق الشهرة.

وعلق أحد المتابعين قائلا: "هذا يوضح لماذا لا ينبغي استخدام الحيوانات في مقاطع الفيديو من أجل الحصول على المزيد من المشاهدات، ومن الواضح أن الثعبان كان خائفا".

وأشاد أحد المتابعين بالتيك توكر قائلا: "لقد تعاملت مع الموقف بهدوء وثبات، وهذا يستحق الثناء والتقدير".

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