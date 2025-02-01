بين الحياة والموت.. 20 صورة لأخطر أماكن سياحية في العالم

كتبت- شيماء مرسي

قد تحمل بعض الأماكن الساحرة التي تجذب المغامرين والمستكشفين في طياتها مخاطر كثيرة لا يعرفها أحد.

وفي السطور التالية نكشف لكم أخطر وجهات سياحية في العالم، وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

وادي الموت، الولايات المتحدة الأمريكية

يطلق عليه "فرن الأرض الحارق"، حيث تصل درجة حرارته إلى 56.7 درجة مئوية، مما يجعله مكانا قاتلا بلا ماء، ويمكن لأي شخص العيش فيه لمدة 14 ساعة فقط.

صحراء داناكيل، إريتريا

يطلق على هذه الصحراء لقب "جحيم على الأرض" حيث يتجاوز درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، كما تحتوي على العديد من البراكين النشطة التي ينبعث منها الغازات السامة.

وبالرغم من ذلك لا يزال المكان يجذب الكثير من المغامرين من جميع أنحاء العالم، ولكن لا يجب زيارته بدون مرشد سياحي.

جبل واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

تعتبر قمة جبل واشنطن موطنا لأقوى رياح على وجه الأرض، حيث تصل سرعتها إلى 327 كم/ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد القمة درجات حرارة متجمدة وتساقط ثلوج غزيرة، مما يجعلها بيئة قاسية للغاية بالرغم من ارتفاعها.

جزيرة الأفعى، البرازيل

تخفي مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل البرازيل جزيرة صغيرة تعتبر أخطر مكان على وجه الأرض، حيث تكثر فيها أفاعي البوثروبس السامة بكثافة هائلة، وتسببت هذه الجزيرة في العديد من الحوادث المأساوية، بما في ذلك وفاة حارس المنارة بسبب هجوم أفعى، لهذا السبب، تم حظر دخول هذه الجزيرة تماما.

حديقة ماديدي الوطنية، بوليفيا

تخفي هذه الحديقة الساحرة وراء جمالها مخاطر كبيرة، فهي موطن لأنواع نباتية شديدة السمية يمكن أن تسبب حكة وطفح جلدي ودوخة عند ملامستها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجروح الصغيرة قد تصاب بالعدوى بسبب الطفيليات الاستوائية المنتشرة في التربة.

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