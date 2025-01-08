قطعة من الجنة.. 10 صور ساحرة لأجمل طريق تحت الماء

كتب – سيد متولي



في كل عام، خلال موسم الأمطار، تغمر المياه طريقًا خلابًا متعرجًا عبر بحيرة بويانج الصينية مثل التنين الأسطوري، ما يوفر تجربة قيادة وبصرية فريدة من نوعها.

وطريق يونجوو هو الامتداد الوحيد للطريق الذي يربط ووتشينج، إحدى أقدم البلدات في الصين، بالبلدات والمقاطعات المجاورة، جزء من طريق مقاطعة X219، تم بناء هذه القطعة من البنية التحتية التي يبلغ طولها 5.05 كيلومترًا مباشرة عبر بحيرة بويانج، أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين، ما يجعلها واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في مقاطعة جيانجشي، بحسب odditycentral.

لكن يونجوو تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح في بداية موسم الأمطار، خلال الربيع عندما يبدأ منسوب المياه في الارتفاع، عندما يصل مستوى البحيرة المحيطة إلى حوالي 18.6 مترًا، تغمر المياه أجزاء من الطريق، ما يحول طريق يونجوو إلى "أجمل طريق تحت الماء في الصين".

ومن المثير للاهتمام أن القيادة على هذا الطريق المغمور بالمياه بشكل سطحي هي فرصة محدودة الوقت، حيث تفضل السلطات المحلية إغلاق حركة المرور عندما يصل مستوى المياه إلى خط تحذير الفيضان (19 مترًا)، لأغراض السلامة.

ويظل طريق يونجوو مغلقًا حتى يتراجع مستوى المياه إلى مستوياته الطبيعية، وهو ما يحدث عادةً في نهاية الصيف، في العام الماضي، أعيد فتح الطريق في 8 أغسطس، حيث اصطف أكثر من 8000 مركبة لعبوره، ما تسبب في ازدحام مروري.

تم افتتاح طريق يونجوو أمام حركة المرور في عام 2013، وعلى الرغم من المخاطر المعروفة للقيادة على الأسفلت المبلل والمغمر بالمياه، إلا أننا لم نجد أي دليل على وقوع حوادث خطيرة عليه منذ ذلك الحين.

ومن الواضح أن الحواجز الواقية على جانبي الطريق تهدف إلى منع السيارات من السقوط في البحيرة العميقة، لكنها لا تستطيع أن تفعل الكثير إذا لم يكيف السائقون سرعتهم في القيادة مع ظروف الطريق.







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