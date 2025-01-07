"ليه الطيارة مفيهاش باراشوت لحالات الطواريء".. طيار يكشف السر

كتبت- أميرة حلمي:

لماذا لا تحتوي الطائرات التجارية على مظلات للركاب؟

سؤال يتكرر كثيرًا في أذهان المسافرين، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بحالات الطوارئ الجوية. قد يبدو وجود مظلات (باراشوت) على متن الطائرات فكرة منطقية للوهلة الأولى، لكن الواقع يختلف تمامًا.

نشر الكابتن طيار مجدي علي، على صفحته الشخصية على فيسبوك، مقطع فيديو يوضح أسباب عدم تزويد الطائرات التجارية بمظلات (باراشوت) للركاب.

وقد أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجاب الكابتن عن سؤال شائع بين الناس، خاصة مع تكرار حالات الطوارئ الجوية، واستعرض الأسباب التالية:

1- الارتفاع الشاهق وسرعة الطائرة:

أشار الكابتن إلى أن الطائرات التجارية تحلق على ارتفاعات تتراوح بين 30 و40 ألف قدم، وبسرعات تتجاوز 900 كيلومتر في الساعة. في هذه الظروف، يصبح استخدام المظلة أمرًا مستحيلًا، لأن أقصى ارتفاع للقفز من باراشوت هو 15 ألف قدم، كما أن فتح باب الطائرة والقفز منها سيعرض الركاب لفرق ضغط جوي شديد قد يسبب فقدان الوعي بسبب الإصابة بالـ "هايبوسكا" وهي نقص الأكسجين والتسمم بالغازات، أو الوفاة الفورية.

2- التدريب المسبق على استخدام المظلات:

استخدام المظلة يتطلب تدريبًا متخصصًا ومهارة كبيرة. الركاب العاديون ليس لديهم الخبرة أو المعرفة الكافية للتعامل مع معدات الهبوط بالمظلة، مما يزيد من مخاطر الإصابات أو الوفاة أثناء محاولة القفز.

3- عدد الركاب وثقل وزن الباراشوت:

الطائرات التجارية غالبًا ما تحمل مئات الركاب. توفير مظلات لكل راكب سيزيد من وزن الطائرة بشكل كبير، كما أن تنظيم عملية قفز الركاب في حالات الطوارئ سيؤدي إلى فوضى وصعوبة في التنفيذ.

4- الظروف الجوية المعقدة:

أشار الكابتن إلى أن الظروف الجوية على هذا الارتفاع - مثل البرودة الشديدة والرياح العاتية - تجعل القفز بالمظلة خطرًا للغاية، حتى بالنسبة للمحترفين.

5- بدائل أكثر أمانًا:

أكد الكابتن مجدي أن الطائرات مزودة بأنظمة أمان متطورة تهدف إلى منع الحوادث، مثل التدريب العالي للطيارين وأجهزة الإنذار المبكر. في حالات الطوارئ، يتم التركيز على الهبوط الاضطراري بشكل آمن بدلًا من استخدام المظلات.

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