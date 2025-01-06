أغرب من الخيال.. 10 صور لـ أغرب صالات السينما حول العالم

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كتبت- أسماء مرسي:

لم تعد صالات السينما مجرد أماكن لعرض الأفلام، ومقتصرة على المقاعد المريحة والشاشات الكبيرة فقط.

فيما يلي، إليكم أغرب وأكثر صالات السينما تميزا حول العالم، وفقا لما ورد في موقع "businessinsider".

سينما مقبرة هوليوود

مقبرة هوليوود لا تضم فقط رفات العديد من نجوم هوليوود، بل تستضيف أيضا عروضا سينمائية فريدة، حيث يتوافد عشاق السينما إلى هذه المقبرة لحضور عروض أفلام كلاسيكية في أجواء غريبة ومميزة.

يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الأفلام وهم مستلقون على الكراسي، مع خلفية ضريح أساطير السينما.

سينما Cine Thisio

تقع سينما Cine Thisio في أثينا، وتتميز بموقعها الفريد، وتجمع هذه السينما بين متعة مشاهدة الأفلام والاستمتاع بواحدة من أهم المعالم التاريخية في العالم.

سينما السيارات "Sci_Fi"

تتميز هذه السينما بتصميمها الفريد المستوحى من أفلام الخيال العلمي، وتقدم تجربة سينمائية فريدة داخل سيارات كلاسيكية.

حوض الاستحمام الساخن

تقدم سينما "هوت تاب" في لندن تجربة سينمائية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الأفلام وهم مسترخون في أحواض استحمام ساخنة.

قصر سينما راج ماندير

تعتبر رمزا للفخامة والجمال المعماري، حيث تتميز بتصميمها الفريد ورائحة الأزهار الطبيعية التي تملأ المكان، ما يخلق جوا ساحرا ورومانسيا.

سينما الأرخبيل

تقع سينما الأرخبيل في تايلاند، وتقدم تجربة سينمائية فريدة وسط الطبيعة الخلابة، تم تصميمها على شكل دفة قارب، وتتيح للزوار الاستمتاع بالأفلام وهم محاطون بالمحيط والغابات.

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