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فيديو صادم.. رجل يتسلق عمود كهرباء في الشارع وهذا ما حدث

06:01 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رجل يتسلق عمود كهرباء في الشارع
  • عرض 5 صورة
    رجل يتسلق عمود كهرباء في الشارع
  • عرض 5 صورة
    رجل يتسلق عمود كهرباء في الشارع
  • عرض 5 صورة
    رجل يتسلق عمود كهرباء في الشارع
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كتبت- شيماء مرسي

أثار حادث في قرية سينجيبورام الهندية حالة من الجدل حيث تصرف رجل مخمور بطريقة غريبة في الشارع.

وتسلق رجل هندي أسلاك عمود الكهرباء في الشارع وكان الأشخاص يحاولون إيقافه ولكنه صعد إلى أعلى البرج، وفقا لموقع "news18".

وخوفا من أن يلمس الأسلاك، سارعوا إلى فصل التيار الكهربائي عن المحول.

ولم ييأس وواصل صعوده حتى نام على الأسلاك بشكل غير مستقر وأصبح معلق في الهواء.

وسيطر التوتر على الأشخاص وهم يراقبونه خوفا عليه أن يسقط، وبعد فترة تمكن المتفرجون من إنقاذه وإخراجه بأمان من الأسلاك.

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رجل يتسلق عمود كهرباء منوعات
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