فيديو صادم.. رجل يتسلق عمود كهرباء في الشارع وهذا ما حدث
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كتبت- شيماء مرسي
أثار حادث في قرية سينجيبورام الهندية حالة من الجدل حيث تصرف رجل مخمور بطريقة غريبة في الشارع.
وتسلق رجل هندي أسلاك عمود الكهرباء في الشارع وكان الأشخاص يحاولون إيقافه ولكنه صعد إلى أعلى البرج، وفقا لموقع "news18".
وخوفا من أن يلمس الأسلاك، سارعوا إلى فصل التيار الكهربائي عن المحول.
ولم ييأس وواصل صعوده حتى نام على الأسلاك بشكل غير مستقر وأصبح معلق في الهواء.
وسيطر التوتر على الأشخاص وهم يراقبونه خوفا عليه أن يسقط، وبعد فترة تمكن المتفرجون من إنقاذه وإخراجه بأمان من الأسلاك.
మద్యం మత్తులో కరెంట్ తీగలపై పడుకున్నాడు— Telugu Scribe (@TeluguScribe) December 31, 2024
మన్యం జిల్లా పాలకొండ మండలం ఎం.సింగిపురంలో గ్రామస్థులను హడలెత్తించిన ఓ తాగుబోతు
మద్యం మత్తులో కరెంటు స్తంభంపైకి ఎక్కుతుండటంతో చూసిన పలువురు వెంటనే ట్రాన్స్ ఫార్మర్ ఆపేశారు
అతను ఆగకుండా పైకి వెళ్లి ఏకంగా విద్యుత్ తీగలపైనే పడుకున్నాడు.… pic.twitter.com/0p7xLgvEm6
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