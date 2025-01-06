واقعة غريبة.. أفعى كادت تقتل رجل ورد فعل غير متوقع منه (فيديو)

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كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، تعرض رجل من مشاهير السوشيال ميديا في أمريكا يدعى "ديفيد همفليت" لـ لدغة أفعى سامة والغريب أنه كان سعيدا وضحك في البداية لأنه سيصبح من المشاهير.

ولكن تسببت الأفعى في بقاء البالغ من العمر 25 عاما في العناية المركزة لمدة أسبوعين، بحسب ما ذكر "wsaz".

ويسافر ديفيد عبر الولايات المتحدة للبحث عن الثعابين والزواحف الأخرى، ويحرص على توثيق مغامراته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وتطبيق "تيك توك ويوتيوب".

وبدأت القصة عندما كان همفليت يبحث عن الثعابين في جزيرة شيريد في مقاطعة ديكسي عندما عضته أفعى "جرسية".

وقال ديفيد: "شعرت فجأة بألم شديد في ساقي وكأنني أتعرض لهجوم تمساح".

وكان همفليت يبحث حول الشجر للعثور على نوع آخر من الثعابين عندما فاجأته الأفعى.

وبعد أن لدغته الأفعى تم نقله إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وأعطى الأطباء همفليت مضادات السموم بعد أن تورمت ساقه بسبب سم الثعبان، وظل في وحدة العناية المركزة بالمستشفى لمدة أسبوعين.

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