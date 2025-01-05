تغييرات جذرية وأوبئة وصيف صعب.. توقعات صادمة من خبيرة أبراج لعام 2025

كتبت- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة الأبراج ماغي فرح من أن عام 2025 سيكون عاما استثنائيا مليئا بالأحداث والتغيرات الجذرية التي ستشمل العالم.

وأشارت خلال استضافتها مع الإعلامي اللبناني "نيشان، والمُذاع على قناة "الجديد" إلى أن صيف 2025 هي اصعب فترة على العالم، وستكون الأكثر تحديا وتأثيرا، بسبب معاكسة فلكية تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع العامة.

وصفت ماغي صيف عام 2025 بأنه "أسوأ فترة وأصعب في العالم"، متوقعة أن يشهد العالم حرارة شديدة وظهور أوبئة جديدة.

وأضافت أن هذا العام سيكون غريبا وغير مسبوق، حيث ستحدث كوارث طبيعية وتغيرات سياسية واجتماعية ستؤثر بشكل كبير على دول العالم.

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