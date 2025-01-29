"عشان ما تستلفش".. 5 خطوات بسيطة لضبط ميزانية بيتك

كتب – سيد متولي

يبحث كل رجل متزوج عن أفضل الطرق لضبط ميزانية المنزل، وتوفير كل احتياجات أفراد الأسرة، بما لا يشكل ضغطا عليه فيما يخص المصروفات.

وبحسب ما جاء في موقع getsmart، إليك خمس خطوات بسيطة يمكن تنفيذها لضبط ميزانية بيتك، وتجنب الحصول على قرض أو سلفة.

احسب الدخل

حساب الدخل خطوة مهمة للغاية من أجل ضبط ميزانية المنزل، قم بحساب الأموال التي تجنيها لتحديد أولوياتك.

حدد أوجه النفقات الأساسية

في كل شهر عليك تحديد أوجه النفقات الأساسية، مثل الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، إضافة إلى الإنترنت وغيره.

احسب نفقاتك المتغيرة

حساب النفقات المتغيرة مهم جدا، خاصة أنها قد تتغير من شهر لآخر، مثل البقالة والوجبات خارج المنزل ونفقات مثل الملابس أو الهدايا أو الإنفاق على العطلات.

حدد الاحتياجات والرغبات

تتمثل الاحتياجات في الأشياء الأساسية في منزلك، مثل الطعام بينما الرغبات مثل التنزه والسفر وعضوية الصالات الرياضية، لذلك تحديدهما مع كل أفراد الأسرة أمر ضروري للمساعدة في ضبط ميزانيتك.

احسب الباقي من دخلك

بعد تحديد كل ما سبق، إذا كانت النفقات أقل من الدخل الأساسي، فهذا يعني أن لديك بعض المال الإضافي الذي يمكن إدخاره، وإذا كان أكثر، فستصبح في حاجة إلى إيجاد طرق لتقليل نفقاتك.

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