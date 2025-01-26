15 صورة لـ أغرب يخوت في العالم- تصميمات مدهشة

10 صور لأغرب مكان في العالم.. أهالي هذه الجزيرة يتحدثون بـ الصفير فقط

كتبت- أسماء مرسي:

عالم اليخوت مليء بالتفاصيل المذهلة والتصاميم غير التقليدية، فمن يخوت تشبه سفن الفضاء إلى يخوت مزينة بالذهب.

في هذا المقال، إليكم أغرب يخوت العالم، وفقا لموقعي "relevanceyacht" و"boatinternational".

أداسترا الفاخر

تصميم "أداسترا" يعتمد على أجنحة هوائية تساعد على التحرك في الماء، لذا يمكنه قطع مسافات طويلة دون الحاجة للتزود بالوقود، ما يجعله الخيار الأمثل للمغامرات البحرية الطويلة.

يخت الماس

كما يوحي اسمه، فإن يخت "الماس" هو جوهرة بحرية تتألق بلمسات من الفخامة والترف، كما يتميز التصميم الداخلي بفخامة لا مثيل لها، حيث تجد نفسك محاطا بالثريات الكريستالية اللامعة واللمسات الذهبية عيار 24 قيراطًا التي تزين كل ركن من أركان اليخت.

كما يضم اليخت جناحا رئيسيا فخما مزينا بأعمدة رخامية وجداريات سماوية مرسومة يدويا، ما يخلق أجواءً من الهدوء والرفاهية.

الأخطبوط

يعتبر الأخطبوط ملكا بين اليخوت الفاخرة، فهو ليس مجرد وسيلة للتنقل، بل هو قصر عائم مجهز بكل وسائل الترفيه والرفاهية، حيث يحتوي على صالة السينما إلى ملعب كرة السلة، وحتى الغواصة الخاصة، يقدم الأخطبوط تجربة لا تُنسى لأصحابه وضيوفهم.

Oculu

شكله الخارجي مستوحى من الأسماك أو الحيتان، ويمتد بطوله ليصل إلى 250 قدما أي ما يعادل ( 76 م ، وله القدرة على التصدي للأمواج العالية.

يخت سفينة البحر

هذا التصميم الفريد يجمع بين ميزات القارب والغواصة والثدييات البحرية، ما يوفر تجربة بحرية فريدة من نوعها.

القارب الدوار

في بحيرة أونتاريو، فبدلا من التصاميم التقليدية للقوارب، قرر فريدريك أوغسطس ناب أن يخلق تحفة فنية بحرية على شكل سيجار ضخم.