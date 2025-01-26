واقعة صادمة.. شركة تضع كاميرات لموظفيها داخل المرحاض - لن تتوقع ما حدث

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كتبت- شيماء مرسي

تعرضت شركة صينية لانتقادات شديدة بسبب تركيب كاميرات مراقبة في المرحاض لمعرفة الموظفين الذين يقضون وقتا طويلا في فترات الاستراحة بداخله.

وتحاول العديد من الشركات الصينية منذ فترة طويلة منع العاملين عن قضاء الكثير من الوقت في المرحاض من خلال وسائل مختلفة، مثل تركيب مؤقتات العد التنازلي على مقصورات الحمامات أو الحد من فترات الراحة إلى مرة واحدة يوميا، وفقا لموقع "odditycentral".

وقامت شركة تكنولوجيا مقرها في مدينة شنتشن الصينية بتركيب كاميرات مراقبة مخفية في دورات المياه لمراقبة نشاط الموظفين ثم فضح أولئك الذين يضيعون الكثير من الوقت داخل المرحاض من خلال نشر فيديوهاتهم ليراها الجميع.

واعترف متحدث باسم شركة "ليكسون للتكنولوجيا" أن الموظفين كانوا تحت المراقبة داخل مرحاض الشركة، لكنه زعم أن هذا الإجراء كان بهدف منع إهدار الوقت أثناء ساعات العمل.

ولكن كشفت إحدى وسائل الإعلام الصينية أن الشركة لم تراقب أنشطة موظفيها في الحمام فحسب، بل فضحت أيضا العاملين الذين يدخنون أو يلعبون ألعاب الفيديو أو يضيعون الكثير من الوقت أثناء فترات الاستراحة في المرحاض من خلال نشر فيديوهاتهم وصورهم ووضعها على الحائط.

وأوضحت الشركة الصينية أن الموظفين كانوا يقضون وقتا طويلا في المرحاض وهم يدخنون أو يلعبون، وهو ما كان يسبب عدم ارتياح للعاملين الملتزمين.

والتدخين في الحمام ممنوع والغرض من ذلك هو منع الأشخاص من البقاء في المرحاض لفترات طويلة بسبب ألعاب الفيديو وغيرها من الأنشطة.

وأثار سلوك الشركة غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث اتهمها العديد من المستخدمين بانتهاك القانون وخصوصية موظفيها.

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