10 صور لأغرب مكان في العالم.. أهالي هذه الجزيرة يتحدثون بـ الصفير فقط

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كتبت- أسماء مرسي:

جزيرة لا جوميرا، إحدى جزر الكناري الإسبانية، تطورت لغة فريدة من نوعها استطاعت التغلب على تحديات الطبيعة، وهي لغة الصفير.

تتميز جزيرة لا جوميرا بتضاريسها الجبلية الخطيرة والوديان العميقة، ما جعل التواصل التقليدي بين سكانها أمراً صعبا، وللتغلب على هذا الأمر، ابتكر السكان لغة خاصة بهم تعتمد على الصفير، أطلقوا عليها اسم "سيلبو جوميرو"، وفقا لموقعي "seattletimes" و"stowawaymag".

أصول اللغة

تعود أصول هذه اللغة إلى شعب الجوانشي، وهو الشعب الأصلي الذي سكن جزر الكناري قبل الاستعمار الإسباني.

ومع قدوم الإسبان، تم تكييف هذه اللغة لتتناسب مع اللغة الإسبانية.

أسباب انتشار لغة الصفير

بالإضافة إلى الجبال والتضاريس الخطيرة، تتميز لغة الصفير ببساطتها، حيث يمكن تعلمها بسهولة ، ما ساهم في انتشارها بين السكان.

كما استطاعت هذه اللغة نقل المعلومات بشكل سريع وواضح، ما جعلها وسيلة تواصل فعالة في المجتمع.

كيف تعمل لغة الصفير؟

تتكون لغة الصفير من ستة أصوات أساسية، حيث تحل صفارتان مختلفتان مكان أحرف العلة، وأربعة أصوات أخرى تحل مكان الحروف الساكنة.

وبرغم بساطتها، تستطيع هذه اللغة التعبير عن آلاف الكلمات والمصطلحات المختلفة من خلال اختلاف طول ونبرة الصفارة.

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