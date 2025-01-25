شاب يقفز من أعلى جسر بعد انفصال خطيبته عنه.. لن تتوقع ما حدث (فيديو)

كتب – سيد متولي

في واقعة مأساوية، قرر شاب من مدينة جواتيمالا، يدعى فيليبي رويز، القفز من أعلى "جسر بليز"، بعد تعرضه لصدمة عاطفية تمثلت في انفصاله عن خطيبته، لكن ما حدث له كان غير متوقع.

في الفيديو الذي انتشر على منصة إكس، وحصد ملايين المشاهدات، وقف الشاب على حافة الجسر وسط تجمع عدد من الأشخاص حوله، قبل أن يقفز وسط صرخات الحضور الذين حاول بعضهم إنقاذه، لكنهم فشلوا في منعه.

وقبل القفز تناول الشاب كميات كبيرة من الكحول في محاولة لاجتياز ألم الانفصال، وبعدها توجه لأحد أعلى جسور جواتيمالا، ليقرر القفز من ارتفاع 90 مترا، رغم محاولة أحد رجال الإنقاذ الإمساك به، لكنه سقط من ارتفاع كبير، بحسب موقع aztecachihuahua.

لكن مع بحث السلطات عن جثته أسفل الجسر، لم يجدوا شيئا، ليتفاجأوا بوجوده على قيد الحياة فوق شجرة، وسرعان ما تم نقله إلى المستشفى ليتم إنقاذه.

وذكر تقرير المسعفين أن حالته الصحية حرجة بسبب الإصابات التي تعرض لها أثناء السقوط.

Se lanza de puente



Hombre en estado de ebriedad se lanza del puente Belice esta noche debido a una decepción amorosa.



Bomberos Municipqles lo localizan bajo el puente en la calzada de La Paz en estado grave y lo trasladaron al Hospital General San Juan de Dios pic.twitter.com/Y97sr9zrW5 — Impacto Noticias GT (@ImpactoNoticiGT) January 19, 2025

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