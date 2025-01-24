الأرض تبتلع 16 شخصا بشكل صادم.. لن تتوقع ما حدث (فيديو)

الأرض تبتلع 16 شخصا بشكل صادم.. لن تتوقع ما حدث (ف

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، تسببت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في منطقة بيكالونجان بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا في مقتل 16 شخصا على الأقل، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين وأصيب 10 آخرون.

وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، قالت فاديا أرافيق، حاكمة منطقة بيكالونجان، إنه على الرغم من أن العديد من المناطق الفرعية شهدت أحداثًا مماثلة، إلا أن منطقة بيتونجكريونو كانت الأكثر تضررًا.

وأضافت فاديا: "تسببت الأمطار الغزيرة ذات الكثافة العالية والرياح القوية في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في منطقة بيتونجكريونو".

ولا تزال عمليات الإجلاء جارية، ويواجه أفراد البحث والإنقاذ حواجز الطرق الناجمة عن الكوارث، وحثت السلطات الناس على توخي الحذر والابتعاد عن الأنهار.

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