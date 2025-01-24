"تخطت 600 سنة وشغالة حتى الآن".. 10 صور لـ أقدم ساعة في العالم

كتب – سيد متولي

في مدينة سالزبوري الإنجليزية، وتحديدا داخل كاتدرائية سالزبوري، توجد أقدم ساعة في العالم، إذ يصل عمرها إلى أكثر من 600 سنة، وما زالت تعمل حتى هذه اللحظة.

أصل الساعة

وبحسب موقع ، فإن هذه الساعة التاريخية لا وجه لها، ويرجع تاريخها إلى عام 1386، أو ربما قبل ذلك، في كاتدرائية سالزبوري، ويلتشير بالمملكة المتحدة، وتم ترميمها في عام 1956، بعد أن دقت أكثر من 500 مليون مرة، وهي ساعة ميكانيكية مصنوعة يدويا من الحديد، بحسب موقع experiencesalisbury.

مكونات الساعة

ويعتقد أن ثلاثة خبراء في صناعة الساعات من مدينة دلفت الهولندية، يوهانس وويليموس فريماند ويوهانس جيتوجيت، هم من قاموا بتصميمها وبنائها، لإطلاق أجراس الإشارة فقط، وتتكون من قسمين رئيسيين: الأول مسؤول عن تشغيل الساعة نفسها، والثاني مسؤول عن تشغيل آلية إطلاق الأجراس.

الساعة التاريخية نقلت في السابق إلى برج جرس منفصل، وتسبب هدمه في عام 1884، في إهمال الساعة فترة طويلة. قبل إعادة اكتشافها في عام 1929، وتم ترميمها وعرضها للجمهور في الممر الرئيسي للكاتدرائية، مع إعادة تشغيلها في 1956، وتثبيتها في موقعها الحالي في الرواق الأيسر للكاتدرائية، حيث لا تزال تعمل حتى يومنا هذا بعد مرور أكثر من 600 عام.

مميزات الساعة

تتميز هذه الساعة بآلية عمل معقدة تعتمد على مجموعة من التروس والأوزان، كما تضم مجموعة من الأجراس التي تدق في أوقات محددة، وتستخدم للإعلان عن الوقت، كما أنها تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

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