15 صورة لـ 5 دول تمنح العريس وعائلته مهرا

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كتبت- أسماء مرسي:

المهر أحد أهم عادات الزواج، وهو المبلغ المالي التي يدفعها العريس أوعائلته لعائلة العروس، ولكن، لكن هذا العرف يختلف في بعض الدول.

فيما يلي، إليك 5 دول تمنح العريس وعائلته مهرا عند الزواج، وفقا لما جاء في موقع "tribuneonlin".

الهند

واحدة من أبرز الأمثلة على الدول التي تتبع عادة المهر، حيث تقدم عائلة العروس عادة أموالا أو هدايا لعائلة العريس.

كينيا

في بعض المجتمعات الكينية، مثل قبيلة لوهيا، تختلف عادات المهر عن الشكل التقليدي، فبدلا من أن يتلقى العريس المهر، تمنح العروس بنفسها هدايا أو أموال لزوجها زعائلته.

رواندا

في رواندا، يُعرف المهر بـ"جوسابا"، وهو عبارة عن احتفالا يتضمن طلب يد العروس رسميا وتقديم المهر لوالد العريس كعلامة احترام وتقدير.

الكاميرون

بين قبيلتي باميليك وبيتي في الكاميرون، يشمل المهر تقديم هدايا أو مال من العروس لعائلة العريس، قد يكون عبارة عن ماشية أو مال أو ملابس أو أي أشياء ثمينة أخرى.

موريتانيا

تُقدم أيضا العروس مهرا لزوجها، ويشمل المال أو المجوهرات أو الهدايا الثمينة الأخرى.

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