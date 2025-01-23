أغرب من الخيال.. 20 صورة لقبيلة لا تدفن موتاها وتعيش معهم في المنازل

كتبت- أسماء مرسي:

تحتفظ قبيلة توراجا بإندونيسيا بعلاقة فريدة مع الموتى، حيث تحتفظ بأجسادهم في المنزل لفترات طويلة، وتقوم بطقوس غريبة تكريما لهم.

في قرى توراجا، لا يُعتبر الموت نهاية الحياة، بل انتقالا إلى مرحلة أخرى، لذلك، يحتفظ أفراد العائلة بجثث موتاهم في توابيت مخصصة في المنزل، ويقدمون لهم الطعام والشراب والملابس، وكأنهم ما زالوا على قيد الحياة، ظنا منهم بأن الروح تظل في المنزل بعد الوفاة، ما يدفعهم إلى الاعتناء بأجساد أحبائهم بكل تفاصيلها، وفقا لموقع "escape" وtimesofindia".

تحنيط فريد

لتحقيق ذلك، يلجأ شعب توراجا إلى تقنية تحنيط فريدة، حيث يتم تغطية الجثث بطبقة من الفورمالديهايد والماء للحفاظ عليها من التحلل.

هذه العملية تمنح الجثث مظهرا شبه طبيعي، ولكنها تترك رائحة نفاذة يتم التخلص منها باستخدام النباتات العطرية.

لا يقتصر الأمر على الحفاظ على الجثث في المنزل، بل يتم تنظيم حفلات دفن مُكلفة، قد تستمر لعدة أيام، وتشمل تقديم القرابين من الحيوانات، وخاصة الجاموس، كرمز للثروة والاجتماع.

تكاليف هذه الحفلات تختلف باختلاف الطبقة الاجتماعية للأسرة، وقد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

هناك عدة أسباب تدفع شعب توراجا إلى هذه الممارسات الغريبة:

الاعتقاد بأن الروح تظل في المنزل بعد الموت، وأن الاعتناء بالجسد يضمن راحة المتوفى.

يرى الكثيرون أن تأخير الدفن يساعدهم على تقبل فكرة الوفاة والتكيف معها تدريجيا.

هذه الطقوس جزء لا يتجزأ من تراثهم الثقافي، وتربطهم بموتاهم.

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