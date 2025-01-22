"عالم غريب".. 20 صورة لقبيلة تشرب من الجماجم وتأكل لحوم البشر

كتبت- أسماء مرسي:

قبيلة الأغوري واحدة من أكثر القبائل المُثيرة للجدل حول العالم، بسبب طقوسها وعاداتها غير التقليدية.

أكل لحوم البشر وعلاقتهم بالموت

تشتهر هذه القبيلة بممارسة أكل لحوم البشر، حيث يتغذون على بقايا الجثث البشرية التي يجمعونها من مواقع الحرق في الهند، كما يشربون من جماجم البشر ويمضغون رؤوس الحيوانات الحية، معتقدين أن هذه الأفعال تمنحهم قوى خارقة للطبيعة، وفقا لصحيفة "thesun" البريطانية.

طقوس غريبة



لا تقتصر ممارسات الأغوري على أكل لحوم البشر فقط، بل تشمل طقوسا غريبة أخرى مثل التأمل فوق الجثث، وتلطيخ أجسادهم بالرماد البشري، ظنا منهم أن هذه العادات تساعدهم على التخلص من الأوهام المادية والوصول إلى حقيقة الذات.



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