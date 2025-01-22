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"عالم غريب".. 20 صورة لقبيلة تشرب من الجماجم وتأكل لحوم البشر

08:00 م الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أغرب قبيلة
  • عرض 20 صورة
    قبيلة غريبة
  • عرض 20 صورة
    تناول الماء من الجماجم
  • عرض 20 صورة
    تناول الماء من جماجم بشرية
  • عرض 20 صورة
    شرب الماء من الجماجم في هذه القبيلة
  • عرض 20 صورة
    استخدام الجماجم في تناول الأطعمة
  • عرض 20 صورة
    رجل في أغرب قبيلة
  • عرض 20 صورة
    جماجم بشريى
  • عرض 20 صورة
    قبيلة مرعبة
  • عرض 20 صورة
    كيف يتم تناول الماء من الجماجم البشرية
  • عرض 20 صورة
    جماجم بشرية
  • عرض 20 صورة
    استخدامات غريبة للجماجم البشرية
  • عرض 20 صورة
    رجل يضع جمجمة بشرية على رأسه
  • عرض 20 صورة
    مجموعة جماجم
  • عرض 20 صورة
    جمجمة بشرية بدلا من الأكواب
  • عرض 20 صورة
    قبيلة تستخدم الجماجم البشرية بشكل غريب
  • عرض 20 صورة
    رجل في قبيلة غريبة
  • عرض 20 صورة
    تصرفات مرعبة
  • عرض 20 صورة
    رجل يشرب من جمجمة بشرية
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كتبت- أسماء مرسي:

قبيلة الأغوري واحدة من أكثر القبائل المُثيرة للجدل حول العالم، بسبب طقوسها وعاداتها غير التقليدية.

أكل لحوم البشر وعلاقتهم بالموت

تشتهر هذه القبيلة بممارسة أكل لحوم البشر، حيث يتغذون على بقايا الجثث البشرية التي يجمعونها من مواقع الحرق في الهند، كما يشربون من جماجم البشر ويمضغون رؤوس الحيوانات الحية، معتقدين أن هذه الأفعال تمنحهم قوى خارقة للطبيعة، وفقا لصحيفة "thesun" البريطانية.

طقوس غريبة


لا تقتصر ممارسات الأغوري على أكل لحوم البشر فقط، بل تشمل طقوسا غريبة أخرى مثل التأمل فوق الجثث، وتلطيخ أجسادهم بالرماد البشري، ظنا منهم أن هذه العادات تساعدهم على التخلص من الأوهام المادية والوصول إلى حقيقة الذات.


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طقوس غريبة لحوم البشر بقايا الجثث البشرية
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