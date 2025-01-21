"أشجع رجل في تايوان".. طبيب يجري عملية لنفسه كهدية لزوجته (فيديو صادم)

كتب – سيد متولي

حظي جراح تجميل تايواني باهتمام كبير بعد مشاركته مقطع فيديو، وهو يجري عملية قطع القناة الدافقة لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، كهدية لزوجته.

وانتشر مقطع فيديو لتشين وي نونج، وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل في عيادة جراحة تجميل في مدينة تايبيه، على نطاق واسع هذا الأسبوع، بعد مشاركته مقطع فيديو غير عادي إلى حد ما على حساباته على فيسبوك وإنستجرام.

ولتهدئة زوجته، قرر الطبيب الشاب إجراء عملية قطع القناة الدافقة، وللتأكد من عدم وجود خطر إفساد الجراحة، أجرى العملية بنفسه، وسجل العملية بأكملها لأغراض تعليمية، بحسب odditycentral.

وبعد تقديم قائمة بـ 11 خطوة تتضمنها العملية، حصل تشين على تخدير موضعي ثم بدأ العمل على نفسه، إذا جاز التعبير، ولأن إجراء العملية على نفسك ليس شائعًا جدًا، فإن الإجراء الذي يستغرق عادةً حوالي 15 دقيقة انتهى به الأمر إلى أن يستغرق ساعة، لكنه كان ناجحًا.

وقال تشين وينونج لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد كان شعورًا غريبًا أن ألمس مجرى البول وأخيطه بنفسي، في حالة جراحة قناة فالوب الأنثوية، يكون الأمر صعبًا للغاية، ولكن في حالة الرجال، يكون الأمر أسهل نسبيًا لأن المشكلة تُحل بشكل أساسي من خلال العثور على القناة الأسهرية خارجيًا وربطها".

وانتشر مقطع فيديو تشين على نطاق واسع في تايوان، وحصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة في غضون أيام قليلة، ولكن بينما أشاد معظم الناس بشجاعته ومهاراته وحبه لزوجته، أعرب البعض عن قلقهم بشأن سلامة الإجراء الذي أجراه بنفسه.

وأوضح الطبيب الشاب أنه جراح مرخص وأن عملية قطع القناة المنوية أجريت على مسؤوليته الخاصة، خارج ساعات العمل، تحت إشراف طبيب المسالك البولية، ومع ذلك، حذر الجميع من تقليده، بل البحث عن طبيب مسالك بولية مؤهل بدلا من ذلك.

وقال الطبيب التايواني، إنه شعر ببعض الألم وعدم الراحة في ليلة الجراحة، لكنه كان بخير عندما استيقظ في صباح اليوم التالي، وأُطلق عليه لقب "أشجع رجل في تايوان" لإجرائه عملية قطع القناة المنوية لنفسه.

وبعد تحقيق أولي، أكدت وزارة الصحة في تايبيه أن الدكتور تشين، وهو طبيب مؤهل، لم يواجه أي مشاكل قانونية في إجراء العملية لنفسه.

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