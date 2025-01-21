بسبب الألعاب النارية.. فيل يدهس 5 أشخاص في مهرجان تايلاندي "فيديو"

كتب – سيد متولي

في واقعة مرعبة، دهس فيل بعض السياح خلال مهرجان في تايلاند بعد أن شعر بالرعب من الألعاب النارية، وسط حالة من الفوضى والذعر.

وبحسب ديلي ميل، وصل الفيل بلاي خون ثونج، البالغ من العمر 10 سنوات وحارسه سانجا 46 عاما، إلى أرض المعارض في مقاطعة نونج بوا لامفو، من أجل بيع قصب السكر للزوار، لكن ما حدث كان صادما.

وتفاجأ الفيل بإطلاق ألعاب نارية في حفل افتتاح الكرنفال، ليصاب بحالة من الهياج، ليندفع نحو الحشد، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تهدئة الفيل والسيطرة على الموقف من قبل السلطات المحلية.

وأجرى المسؤولون تحقيقا في الواقعة، ليتبين أن صاحب الفيل أحضر الحيوان دون الحصول على التصاريح اللازمة، ما يعرضه للمسائلة القانونية، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة أقصاها عام واحد، أو غرامة تصل إلى 477 جنيها إسترلينيا، أو كليهما.

وقالت إحدى الجريحات، وهي جدة تدعى ياني تبلغ من العمر 51 عاما، إنها كانت تمشي مع حفيدها عندما سمعت أشخاصا يصرخون خلفها، مضيفة: "التفت لأرى ما يحدث، فرأيت الفيل يركض نحوي".

وكشفت: "لم أستطع التصرف في الوقت المناسب وضربني الفيل فسقطت والتوى كاحلي، لكن حفيدي كان بخير، نحن محظوظون لأننا لم نتعرض للموت."

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