أغرب مكان في العالم.. قرية تحظرُ على نسائها الولادة

كتبت- أسماء مرسي:

في قرية مافي دوف، جنوب غانا، توجد عادة غريبة وغير تقليدية، حيث يفرض حظر صارم على إنجاب الأطفال.

هذا الحظر، الذي يعتبره أهالي القرية مقدسا، يمنع النساء من إنجاب أطفالهن داخل حدود القرية، معتبرين ذلك تصرفا مسيئا للآلهة.

نتيجة لهذا الاعتقاد، فبدلا من أن يحتفلن النساء بقدوم أطفالهن وسط أهاليهن، يضطررن إلى السفر لمسافات طويلة إلى المدن والقرى المجاورة للولادة في ظروف صعبة، وفقا لموقع "medium".

وفي بعض الحالات، يتم إبعاد النساء الحوامل عن قراهن قبل أشهر من موعد الولادة، ما يعرضهن لمخاطر صحية جسيمة نتيجة السفر والتغيرات المفاجئة في البيئة.

كما ان بعضهن يضطررن إلى مغادرة القرية في اللحظات الأخيرة قبل دخولهن مرحلة المخاض بساعات، ما يزيد من معاناتهن ويجعلهن عرضة لمضاعفات خطيرة قد تهدد حياتهن وحياة أطفالهن.

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