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25 صورة ومعلومات عن عزة سليمان.. خطفت الأنظار خلال تقديم حفل JoyAwards

06:32 م الإثنين 20 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عزة سليمان
  • عرض 25 صورة
    عزة سليمان ممثلة تونسية
  • عرض 25 صورة
    عزة سليمان
  • عرض 25 صورة
    تفاصيل إطلالة عزة سليمان الأنيقة
  • عرض 25 صورة
    عزة سليمان بإطلالة كاجوال
  • عرض 25 صورة
    حققت عزة برامجها شهرة واسعة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة عزة سليمان التي خطفت الأنظار
  • عرض 25 صورة
    فازت عزة بجائزة "أفضل عارضة أزياء" في عام 2016
  • عرض 25 صورة
    عزة سفيرة لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
  • عرض 25 صورة
    إطلالة عزة سليمان الساحرة في Joy Awards
  • عرض 25 صورة
    درست عزة التمثيل في ورشات "فن إدارة الممثل"
  • عرض 25 صورة
    عزة سليمان.. أيقونة الموضة العربية
  • عرض 25 صورة
    عزة واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية في تونس.
  • عرض 25 صورة
    عارضة الأزياء التونسية عزة سليمان
  • عرض 25 صورة
    عزة سليمان
  • عرض 25 صورة
    تخرجت من كلية الإعلام
  • عرض 25 صورة
    عارضة الأزياء التونسية عزة سليمان
  • عرض 25 صورة
    أعلنت عزة اعتزالها التمثيل في عام 2020
  • عرض 25 صورة
    جمالها الطبيعي وموهبتها جعلها تخطف الأنظار
  • عرض 25 صورة
    إطلالات عزة سليمان
  • عرض 25 صورة
    ولدت عزة سليمان عام 1998
  • عرض 25 صورة
    عزة سليمان
  • عرض 25 صورة
    عارضة الأزياء التونسية عزة سليمان
  • عرض 25 صورة
    عزة سليمان
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت عارضة الأزياء التونسية عزة سليمان الأنظار بإطلالة ساحرة أبرزت جمالها خلال تقديمها مهرجان توزيع جوائز JoyAwards في نسخته الخامسة بالرياض.

وتألقت عزة بفستان أنيق باللون الأسود بقصة "الكب" من خامة المخمل باللون الأسود، ومزينا بتطريزات لامعة فضية من أسفل.

كما نسقت مع الفستان قفازات بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم معلومات لا تعرفونها عن عزة سليمان، وفقا لصفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي:

عزة سليمان، تونسية الجنسية.

ولدت عام 1998.

تبلغ من العمر 27 سنة.

تخرجت من كلية الإعلام.

بدأت عزة مسيرتها المهنية في الإعلام التونسي من خلال العمل كمقدمة برامج تلفزيونية.

واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية في تونس.

حققت برامجها شهرة واسعة، بفضل أسلوبها الجذاب.

أول عارضة أزياء تونسية وعربية تعرض لـ"شانيل".

كما أنها فازت بجائزة "أفضل عارضة أزياء" في عام 2016.

سفيرة لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

خاضت تجربة التمثيل في تونس في دور "زينة" بأولاد مفيدة.

درست التمثيل في ورشات "فن إدارة الممثل" في نيويورك.

أعلنت اعتزالها التمثيل في عام 2020 خلال استضافتها عبر إذاعة راديو "ifm" التونسية.

جمالها الطبيعي وموهبتها جعلها تخطف الأنظار خلال تقديمها مهرجان JoyAwards.

لا تتابع أي شخص على "إنستجرام" في حين يتابعها ما يقرب من 2 مليون.

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