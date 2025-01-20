25 صورة ومعلومات عن عزة سليمان.. خطفت الأنظار خلال تقديم حفل JoyAwards

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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت عارضة الأزياء التونسية عزة سليمان الأنظار بإطلالة ساحرة أبرزت جمالها خلال تقديمها مهرجان توزيع جوائز JoyAwards في نسخته الخامسة بالرياض.

وتألقت عزة بفستان أنيق باللون الأسود بقصة "الكب" من خامة المخمل باللون الأسود، ومزينا بتطريزات لامعة فضية من أسفل.

كما نسقت مع الفستان قفازات بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم معلومات لا تعرفونها عن عزة سليمان، وفقا لصفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي:

عزة سليمان، تونسية الجنسية.

ولدت عام 1998.

تبلغ من العمر 27 سنة.

تخرجت من كلية الإعلام.

بدأت عزة مسيرتها المهنية في الإعلام التونسي من خلال العمل كمقدمة برامج تلفزيونية.

واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية في تونس.

حققت برامجها شهرة واسعة، بفضل أسلوبها الجذاب.

أول عارضة أزياء تونسية وعربية تعرض لـ"شانيل".

كما أنها فازت بجائزة "أفضل عارضة أزياء" في عام 2016.

سفيرة لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

خاضت تجربة التمثيل في تونس في دور "زينة" بأولاد مفيدة.

درست التمثيل في ورشات "فن إدارة الممثل" في نيويورك.

أعلنت اعتزالها التمثيل في عام 2020 خلال استضافتها عبر إذاعة راديو "ifm" التونسية.

جمالها الطبيعي وموهبتها جعلها تخطف الأنظار خلال تقديمها مهرجان JoyAwards.

لا تتابع أي شخص على "إنستجرام" في حين يتابعها ما يقرب من 2 مليون.

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