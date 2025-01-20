دون جدار وسقف.. 15 صورة لـ أغرب فندق في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

فندق "نول ستيرن" (Null Stern) من أغرب الفنادق حول العالم، وذلك بسبب تصميمه غير المألوف، حيث ليس له جدران أو سقف، ولا يوجد به حمام.

يقع هذا الفندق الفريد من نوعه في قلب جبال الألب السويسرية، على ارتفاع شاهق يبلغ 6463 قدما، أي ما يُعادل (2 م ) فوق سطح البحر، ليمنح ضيوفه تجربة لا تُنسى تحت سماء مرصعة بالنجوم، وفقا لموقع "independent".

فندق في الهواء الطلق

ما يميز فندق "نيل ستيرن" هو تصميمه الغريب الذي يتحدى المفاهيم التقليدية للفنادق. فبدلاً من الغرف المغلقة، يوفر الفندق سريرًا مريحًا وطاولات جانبية ومصابيح، كل ذلك في الهواء الطلق. قد يبدو الأمر غريباً للبعض، إلا أن هذا التصميم البسيط هو ما يجذب الكثير من المغامرين والباحثين عن تجارب فريدة.

خدمة فندقية

على الرغم من بساطة الفندق، إلا أن الخدمات المقدمة فيه لا تقل عن أي فندق فاخر. يتولى خادم شخصي مهمة خدمة الضيوف، حيث يقوم بإعداد الوجبات وتقديمها في السرير، كما يتواجد في كوخ قريب لتلبية احتياجات الضيوف في أي وقت.

تجربة قريبة من الطبيعة

يعد فندق "نيل ستيرن" فرصة فريدة للانغماس في أحضان الطبيعة والاستمتاع بجمال الجبال والنجوم. يمكن للضيوف الاسترخاء على السرير ومشاهدة النجوم المتلألئة، أو الاستمتاع بمشهد بانورامي لجبال الألب.

تحديات الطقس

بالطبع، هناك بعض التحديات التي قد تواجه الضيوف، مثل تقلبات الطقس. لحسن الحظ، يتيح الفندق للضيوف إلغاء حجوزاتهم في اللحظة الأخيرة إذا كانت الظروف الجوية غير مواتية.

تجربة لا تُنسى

إذا كنت تبحث عن تجربة إقامة غير تقليدية ومثيرة، فإن فندق "نيل ستيرن" هو الخيار الأمثل لك. فبأسعار معقولة تبدأ من 210 دولارًا لليلة، يمكنك الاستمتاع بإقامة فاخرة في الهواء الطلق، وتكوين ذكريات لا تُنسى.

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