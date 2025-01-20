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رغم إعلان وفاته.. رجل يستعيد وعيه وسط صدمة عائلته والأطباء

09:00 م الإثنين 20 يناير 2025
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  • عرض 4 صورة
    رجل يستيقظ من الموت وسط صدمة عائلته والأطباء
  • عرض 4 صورة
    رجل يستيقظ من الموت وسط صدمة عائلته والأطباء
  • عرض 4 صورة
    رجل يستيقظ من الموت وسط صدمة عائلته والأطباء
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كتبت- أسماء مرسي:

استيقظ رجل بريطاني من الموت بعد إعلان وفاته، وسط صدمة وذهول عائلته والأطباء.

بدأت القصة عندما تناول الرجل جرعة زائدة من المخدرات، ما استدعى نقله إلى المستشفى فورا، ولكن، توقف قلب الشاب عن النبض، وأعلن الأطباء عن وفاته بعد ثلاث دقائق من توقف قلبه، وفقا لموقعي "economictimes" و"news18".

ولكن، في مفاجأة غير متوقعة، استعاد وعيه، ما أثار حيرة الأطباء ودهشة صديقه الذي روى تفاصيل الحادثة على موقع "Reddit".

و وصف الصديق اللحظات التي تلت إعلان وفاة صديقه، وكيف شعر الأطباء بأن تعافي صديقه أمر مستحيل.

بعد أن استعاد وعيه، بدأ الرجل يصف تجربته المخيفة خلال الدقائق الثلاث التي توقف فيها قلبه.

ووصف شعوره بأنه كان غارقا في مياه شديدة البرودة، محاطا بظلام دامس.

وأضاف أنه لم يشعر بأي عاطفة خلال تلك الفترة، بل كان يشعر فقط بوجوده في هذا المكان البارد والمعزول.

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