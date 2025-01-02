أغلى 7 أنواع شوكولاتة في العالم.. بعضها مغلفة بأوراق الذهب عيار 24

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كتبت- شيماء مرسي:

يوجد أنواع من الشوكولاتة باهظة الثمن، إذ يتم استخدام أجود أنواع الكاكاو وأندر المكونات، وتضاف إليها لمسات من الذهب والأحجار الكريمة.

وفيما يلي نرصد لكم أغلى أنواع شوكولاتة في العالم، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

جوديفا جي

تعتبر واحدة من أغلى ماركات الشوكولاتة في العالم ابتكرها صانعو الشوكولاتة البلجيكيين، ويصل سعر القطعة 120 دولار (أي ما يعادل 6,093) جنيهًا مصريًا.

بيت كنيشيلدات

تقدم هذه العلامة التجارية لوح الشوكولاتة الداكنة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، كما إنها تمتلك صلاحية لمدة 7 أيام، ويصل سعر القطعة منها 250 دولار (أي ما يعادل 12,695) جنيهًا مصريًا.

ديلافي من سويسرا

تتسم هذه الشوكولاتة بأنها ملفوفة بأوراق الذهب الصالحة للأكل عيار 24 قيراط، ويصل سعر العلبة المكونة من 8 قطع 490 دولار (أي ما يعادل 24,882) جنيهًا مصريًا.

جوليان

علامة تجارية بلجيكية فاخرة وتشتهر بأنها تصنع الشوكولاتة على شكل أصداف البحر، كما أنها معروفة باستخدام زبدة الكاكاو النقية بنسبة 100% وحشوة البندق والكراميل والحمص.

الطواك

علامة تجارية للشوكولاتة الداكنة يصل سعر القطعة منها 450 دولار (أي ما يعادل 22,851) جنيه مصري.

ريشارت

نشأت منذ عام 1925 وتتميز الشوكولاتة من هذه العلامة التجارية بمكونات فاكهة الحمضيات الاستوائية ويصل سعر القطعة 122 دولار (أي ما يعادل 6,195) جنيه مصري.

باتشي

تبيع هذه العلامة التجارية الشوكولاتة اللبنانية منذ السبعينات بأسعار تتراوح بين 7 آلاف و14 ألف جنيه.

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