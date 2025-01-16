دولة صغيرة معزولة في قلب المحيط الهادئ.. مهددة بالدمار

كتبت- أسماء العمدة:

تُعتبر دولة توفالو، بشكل عام، الدولة الأقل زيارة في العالم، وتقع توفالو في المحيط الهادئ، بين أستراليا وهاواي، وهي عبارة عن مجموعة صغيرة تتكون من تسع جزر مرجانية.

أسباب قلة الزيارات إلى توفالو

ووفقًا لموقع timesofindia هناك عدة عوامل تجعل توفالو أقل الدول زيارة في العالم، وتشمل:

الموقع الجغرافي البعيد

تقع توفالو في منطقة نائية من المحيط الهادئ، بعيدة عن المراكز الحضرية الرئيسية وخطوط الطيران الدولي، ولا توجد رحلات طيران مباشرة إلى توفالو من معظم دول العالم، وعادةً ما يتطلب الوصول إليها السفر عبر فيجي ثم ركوب طائرة صغيرة أو قارب.

صغر حجم الدولة

تُعد توفالو واحدة من أصغر دول العالم من حيث المساحة وعدد السكان، ما يحد من قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من السياح.

محدودية البنية التحتية السياحية

تفتقر توفالو إلى البنية التحتية السياحية المتطورة الموجودة في الوجهات السياحية الأخرى، وهناك عدد قليل من الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية الأخرى.

الوعي المحدود

لا يعرف الكثير من الناس عن توفالو كوجهة سياحية، مما يقلل من عدد الزوار المحتملين.

تغير المناخ

تُعد توفالو من أكثر الدول المُعرّضة لآثار تغير المناخ وارتفاع منسوب سطح البحر، ما يهدد وجودها على المدى الطويل، وذلك قد يُثني بعض السياح عن زيارتها.

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