لسلامتك 6 أشياء يجب ألا تتركها في سيارتك.. منها لعب الأطفال

كتبت – أميرة حلمي

نتعامل مع سياراتنا أحيانًا وكأنها خزانة متنقلة، نحشوها بكل ما نحتاجه من أدوات، مستلزمات، وحتى الطعام والمياه. ومع ذلك، يمكن أن يكون ترك بعض الأشياء داخل السيارة خطرًا كبيرًا قد يؤدي إلى سرقتها، تلفها، أو حتى تعريض سلامتك للخطر.

نرصد 6 أشياء يجب عليك تجنب تركها في سيارتك، بحسب موقع bright side.

1. الألعاب: مخاطر غير متوقعة للأطفال

يحب الأطفال ترك ألعابهم في السيارة، ولكن من الأفضل أن تُحضر هذه الألعاب إلى الداخل بعد استخدامها. فالسيارات التي ترتفع حرارتها يمكن أن تتسبب في ذوبان الألعاب البلاستيكية أو تلفها. وإذا كانت الألعاب تحتوي على بطاريات، فقد يؤدي ذلك إلى تسربها أو حتى انفجارها في الحرارة العالية.

إلى جانب الأمان، ترك الألعاب يجعل السيارة فوضوية ويصعب تنظيفها، مما قد يؤثر على راحتك. اجعل من العادة أن تُعيد الألعاب إلى المنزل بعد كل رحلة للحفاظ على سلامة أطفالك وتنظيم السيارة.

2. الأجهزة الإلكترونية: خسائر مادية محتملة

ترك الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر في السيارة، قد يعرضها لدرجات حرارة عالية أو منخفضة تؤدي إلى تلفها.

الحرارة قد تتسبب في إتلاف الأجزاء الداخلية للأجهزة، بينما تؤدي البرودة إلى تقليل عمر البطارية.

كما تعد الأجهزة هدفًا رئيسيًا للسرقة، حتى إذا كانت مخفية. لذلك، لتجنب المخاطر، لا تتركها في السيارة أبدًا.

3. الأدوية: خطر فقدان الفعالية

يحفظ الكثيرون أدويتهم في السيارة، لكن هذا التصرف قد يُفسد الدواء تمامًا.

معظم الأدوية تتطلب درجات حرارة معتدلة، في حين أن حرارة السيارة المرتفعة أو البرودة الشديدة قد تؤدي إلى تحلل المواد الفعالة.

أدوية مثل الأنسولين وأقلام “EpiPens” تتأثر بشدة بهذه التغيرات، مما يجعلها عديمة الفائدة. احرص دائمًا على حمل أدويتك معك بدلًا من تركها في السيارة.

4. زجاجات المياه: خطر صحي حقيقي

ترك زجاجات المياه البلاستيكية في السيارة يعرضها للحرارة، مما يؤدي إلى تحلل المواد البلاستيكية وإطلاق مواد كيميائية في الماء. شرب الماء من زجاجة ساخنة قد يكون ضارًا لصحتك على المدى الطويل.

لحماية نفسك، احرص على عدم ترك زجاجات المياه في السيارة لفترات طويلة، خاصةً في الطقس الحار.

5. النظارات الشمسية: تلف العدسات والإطارات

ترك النظارات الشمسية في السيارة قد يؤدي إلى تلف الإطارات البلاستيكية أو تشوه العدسات بفعل الحرارة. أما الإطارات المعدنية، فقد تصبح ساخنة لدرجة تجعل ارتداءها غير مريح.

لحماية نظارتك، اصطحبها معك دائمًا عند مغادرة السيارة.

6. الملابس والمناشف المبللة: بيئة خصبة للعفن

بعد زيارة الشاطئ أو المسبح، قد تترك الملابس أو المناشف المبللة في السيارة، مما يخلق بيئة مثالية لتكاثر العفن والبكتيريا. هذا لا يؤدي فقط إلى رائحة كريهة، بل قد يسبب أضرارًا دائمة داخل السيارة.

احرص على إخراج الملابس الرطبة وتجفيفها فور وصولك إلى المنزل لتجنب هذه المشكلات.

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