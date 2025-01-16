فيديو "بدون مكياج" لملكة جمال الكون يثير الجدل

كتبت – أميرة حلمي:

نشرت خبيرة التجميل الخاصة بمسابقة ملكة جمال الكون مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، تظهر فيه فيكتوريا كير ثيلفيج، الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024، بدون مكياج.

الفيديو الذي كان يهدف إلى إبراز جمالها الطبيعي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين الإشادة بجمالها والانتقاد لمظهرها الطبيعي.

فيكتوريا، الدنماركية البالغة من العمر 21 عامًا، دخلت التاريخ كأول دنماركية تفوز باللقب في المسابقة التي أُقيمت في مكسيكو سيتي، متفوقة على أكثر من 120 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.

تميزت ثيلفيج برقتها، وذكائها، وثقتها التي أبهرت لجنة التحكيم والجمهور، متفوقة على أكثر من 120 متسابقة من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لم تدم الاحتفالات طويلًا، حيث أثار الفيديو المنتشر جدلًا واسعًا، مُركزًا على الاختلاف الواضح بين مظهرها بالمكياج وبدونه.

واعتبر البعض أن الفيديو يكشف “تباينًا كبيرًا” في مظهرها، مطالبين بتطبيق قاعدة تمنع المكياج في مسابقات الجمال، معتبرين أن المكياج يُخفي المظهر الحقيقي للمتسابقات، مما يثير تساؤلات حول معايير الجمال في مثل هذه المسابقات.

على الجانب الآخر، دافع الكثيرون عن ثيلفيج، مشيدين بجمالها الطبيعي ومؤكدين على ضرورة تحدي معايير الجمال المثالية التي يفرضها المجتمع.

أعاد هذا الجدل تسليط الضوء على الضغوط المجتمعية التي تواجهها الشخصيات العامة للحفاظ على مظهر خالٍ من العيوب، سواء على السجادة الحمراء أو في حياتهم اليومية. وبهذه اللحظة غير المفلترة، أرسلت ثيلفيج رسالة قوية مفادها أن الجمال الحقيقي ليس محصورًا في المكياج أو معايير الكمال.

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