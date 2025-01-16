"أهم من الشطارة".. 8 صفات يبحث عنها أصحاب العمل في الموظفين

كتبت- أميرة حلمي:

في ظل التطورات المتسارعة في سوق العمل، لم تعد المهارات الفنية "الشطارة" هي المعيار الوحيد للنجاح الوظيفي. وفقًا لدراسة أجرتها منصة LinkedIn، أفاد 92% من مديري التوظيف بأن المهارات الشخصية أصبحت بنفس أهمية المهارات التقنية، إن لم تكن أكثر.

8 مهارات لا غنى عنها في بيئة العمل نستعرضها في التقرير التالي:

1. الذكاء العاطفي

الذكاء العاطفي أحد أبرز المهارات التي تميز الموظف الناجح. فهو يعكس القدرة على فهم وإدارة المشاعر الشخصية والتفاعل مع مشاعر الآخرين.

تشير الأبحاث بحسب ما نشر bright side إلى أن 90% من أصحاب الكفاءة يمتلكون ذكاءً عاطفيًا. لتطوير هذه المهارة، يمكن التركيز على الاستماع الفعّال، وإظهار التعاطف، وتحليل المواقف الصعبة لإدارة الاستجابات العاطفية بفعالية.

2. القدرة على التكيف

في ظل التغيرات المستمرة في مكان العمل، تُعد القدرة على التكيف من المهارات الرئيسية لضمان النجاح المهني. تُظهر الأبحاث أن الموظفين القادرين على التكيف مع التغيرات هم الأكثر نجاحًا في البيئات الديناميكية.

يمكن تعزيز هذه المهارة من خلال تقبل التحديات باعتبارها فرصًا للنمو.

3. القيادة

القيادة ليست حكرًا على المدراء، بل هي القدرة على التأثير في الآخرين وتحفيزهم لتحقيق الأهداف. حتى دون منصب رسمي، يمكن للقيادة أن تُحدث تأثيرًا إيجابيًا في العمل.

ولتعزيز هذه المهارة، ينصح بالمشاركة في المشاريع الصعبة وصقل مهارات اتخاذ القرار.

4. التواصل

التواصل الفعّال هو العمود الفقري لنجاح أي فريق. من خلال التعبير الواضح عن الأفكار والاستماع الجيد، وبناء علاقات قوية مع الزملاء.

5. حل المشكلات

تمثل مهارة التفكير النقدي وحل المشكلات قيمة مضافة لأي موظف. فهي تعكس القدرة على مواجهة التحديات بابتكار وسرعة، وهي من أكثر المهارات المطلوبة وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

6. العمل الجماعي

القدرة على العمل ضمن فريق تعني احترام وجهات النظر المختلفة والمساهمة الإيجابية لتحقيق الأهداف المشتركة. وفقًا لدراسة من Deloitte، تحقق المؤسسات التي تركز على العمل الجماعي أداءً أفضل بنسبة 21%.

7. إدارة الوقت

في ظل بيئات العمل سريعة الوتيرة، تُعتبر مهارة إدارة الوقت جوهرية لتحقيق التوازن بين المسؤوليات المتعددة. استخدام تقنيات مثل مصفوفة أيزنهاور أو تقسيم المهام يمكن أن يساعد في تعزيز هذه المهارة.

8. الإبداع

الإبداع لا يقتصر على الفنون، بل يمتد ليشمل التفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول مبتكرة وتطوير العمليات. الشركات التي تُعزز الإبداع تحقق أداءً أفضل بنسبة 3.5 مرة من نظيراتها.

كيف تطور هذه المهارات؟

يمكن تعزيز المهارات الشخصية من خلال الخطوات التالية:

1. التعلم الذاتي، استثمر في دورات تدريبية تركز على المهارات العملية.

2. الممارسة العملية

3. الاستفادة من التحديات، واعتبر التحديات فرصًا للتعلم.

عند التقدم لوظيفة، ركّز على إبراز هذه المهارات من خلال أمثلة عملية في سيرتك الذاتية ومقابلات العمل. استخدم عبارات محددة تُظهر كيف قمت بتطبيق هذه المهارات لتحقيق نتائج ملموسة.

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