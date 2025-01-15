16 صورة لأبرد 10 دول في العالم.. درجات الحرارة تحت الصفر

فيديو صادم.. رجل يعثر على ثعبان قاتل في مكان غير متوقع

كتب – سيد متولي

مع تفضيل بعض الأشخاص الطقس البارد في فصل الشتاء، يزداد البحث عن أكثر دول العالم برودة، لكن إذا كنت ستخرج في أحد هذه الأماكن، يرجى ارتداء ملابس ثقيلة.

إليك أبرد 10 دول في العالم لمحبي الشتاء، بحسب science.howstuffworks.

1. كندا (-4.0 مئوية)

كندا، بمساحاتها الشاسعة من التندرا والغابات الشمالية، هي أبرد دولة في العالم، ومع وجود مساحة هائلة من الأراضي بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، فإن كندا تشهد شتاءً طويلاً شديد البرودة، ما يؤدي إلى انخفاض متوسط درجات الحرارة بشكل كبير.

2. روسيا (-3.1 مئوية)

ليس من المستغرب أن تحظى روسيا بلقب ثاني أبرد دولة في العالم، فدرجات الحرارة في فصل الشتاء في هذه الدولة، التي تشمل مساحة شاسعة من سيبيريا الجليدية، شديدة البرودة، حتى المناطق الجنوبية من روسيا - على الجانب الغربي من البلاد - تميل إلى أن تكون على الجانب البارد، بسبب الارتفاعات العالية.

3. منغوليا ( 1.4 مئوية)

تقع منغوليا شمال الصين وجنوب روسيا، وهي ثالث أبرد دولة في العالم، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة فيها أعلى من درجة التجمد بقليل وتسجل درجات الحرارة الباردة طوال فصل الشتاء، كما أن التضاريس الجبلية تعني أن معظم مساحة البلاد مرتفعة الارتفاع.

4. أيسلندا (2.2 درجة مئوية)

الاسم يدل على ذلك إلى حد ما: أيسلندا مكان بارد، في المتوسط، مع فصول شتاء قاسية تجلب الكثير من الثلوج والجليد.

نظرًا لأن مناخها مصنف على أنه شبه قطبي، فلا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا، ومع ذلك، فإن مناخ أيسلندا معتدل إلى حد ما بسبب تيار الخليج المعتدل، الذي يجلب هواءً أكثر دفئًا.

5. النرويج (2.6 مئوية)

نحن الآن في الدول الاسكندنافية، أفضل مكان في أوروبا لمشاهدة الأضواء الشمالية، تضم النرويج المناطق الأكثر شمالية في شمال أوروبا، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها في أعماق الشتاء وتكون أقل بكثير من الصفر.

6. فنلندا (3.0 مئوية)

جارة النرويج هي فنلندا؛ وكما تتوقع، فإن الشتاء بها أيضًا بارد للغاية، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 22 درجة تحت الصفر (هذا فهرنهايت، والذي يترجم إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر).

في حين أن الشمال هو المنطقة الأكثر برودة، فإن جنوب فنلندا أيضًا يتميز بشتاء شديد البرودة، وعلى الرغم من ارتباطه بالبلد التالي في قائمتنا، فإن متوسط فنلندا التاريخي - على مدى فترة زمنية أطول - أكثر برودة قليلاً، ومن هنا جاء ترتيبها.

7. قيرغيزستان (3.0 مئوية)

قيرغيزستان، التي تقع في آسيا الوسطى، هي دولة ذات تباين كبير في درجات الحرارة، بسبب تضاريسها الفريدة، وتتمتع المناطق المنخفضة بصيف شديد الحرارة، حيث نادرًا ما تنخفض درجات الحرارة إلى البرودة الشديدة، لكن المناطق الشمالية، وخاصة في المرتفعات، تتعرض لرياح باردة ودرجات حرارة شتوية منخفضة للغاية.

8. السويد (3.6 مئوية)

السويد، وهي دولة اسكندنافية أخرى، تشتهر مثل جيرانها بشتائها القارس للغاية، ولكن مثل جيرانها، الذين يمتدون طولاً من الشمال إلى الجنوب، فإن الاختلافات الإقليمية كبيرة.

يتمتع جزء كبير من البلاد بمناخ قاري معتدل، على الرغم من أن المناطق الشمالية، على ارتفاعات عالية، تصبح شديدة البرودة.

9. طاجيكستان (4.2 درجة مئوية)

طاجيكستان، وهي دولة تقع في آسيا الوسطى وتحدها قيرغيزستان، هي دولة أخرى ذات مناخ شديد التغير، على الرغم من أن فصول الشتاء الباردة جدًا تدفعها نحو البرودة، في المتوسط.

في المناطق الأكثر دفئًا، تتجاوز درجة حرارة الهواء السطحي أحيانًا 104 فهرنهايت (40 درجة مئوية)، ولكن في جبال بامير الباردة ، يمكن أن تنخفض إلى 58 فهرنهايت تحت الصفر (50 درجة مئوية تحت الصفر).

10. إستونيا (6.8 مئوية)

إستونيا، وهي دولة تقع عبر بحر البلطيق من السويد وعبر خليج فنلندا من فنلندا، لديها مناخ أكثر اعتدالاً من أي من هذين البلدين.

إنها ولاية ذات خطوط عرض مرتفعة نسبيًا، وكانت لتكون في مرتبة أعلى في قائمتنا لولا التأثير المعتدل لتيارات المحيط الأطلسي، التي تجلب الهواء الدافئ إلى الداخل.

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