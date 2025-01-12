بملايين الدولارات.. 10 صورة لأغلى 8 أحذية رياضية في العالم

كتب – سيد متولي

يتعلق عالم الأحذية الرياضية الفاخرة بالفن والتاريخ بقدر ما يتعلق بالموضة، فالأحذية النادرة والأيقونية ذات الأهمية الثقافية الكبيرة، حققت أسعارًا مذهلة في المزادات، لذا دعونا نلقي نظرة فاحصة على أغلى 8 أحذية رياضية بيعت على الإطلاق، إلى جانب قيمتها بالدولار الأمريكي.

مجموعة Dynasty - 66 (8 ملايين دولار)

مجموعة Dynasty هي مجموعة من ستة أحذية رياضية من Air Jordan ارتداها مايكل جوردان خلال المباريات الحاسمة التي فاز فيها ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة الست بين عامي 1991 و1998، يرمز كل حذاء رياضي إلى لحظة محورية في مسيرة جوردان وسلالة شيكاغو بولز، ما يجعله العنصر المثالي لهواة الجمع، تُعد هذه المجموعة شهادة على إرث جوردان الذي لا مثيل له والتأثير الثقافي لعلامة Air Jordan التجارية.

"Bred" Air Jordan 13 – 18.2 (2.2 مليون دولار)

يتمتع حذاء "Bred" Air Jordan 13 الذي ارتداه مايكل جوردان خلال المباراة الثانية من موسمه الأخير مع فريق شيكاغو بولز عام 1998، بقيمة تاريخية هائلة، ويمثل هذا الحذاء ذروة مسيرته، ويؤكد سعره على مكانته كقطعة عزيزة من تاريخ الرياضة

حذاء Solid Gold OVO x Air Jordans – 16.5 (2 مليون دولار)

ظهر حذاء Nike Air Yeezy 1 Prototype من تصميم كاني ويست لأول مرة خلال أدائه المثير في حفل توزيع جوائز جرامي عام 2008، إيذانًا بإطلاق علامة Yeezy التجارية، سد هذا الحذاء الفجوة بين أزياء الشارع والأزياء الفاخرة،مما عزز نفوذ كاني ويست في عالم الأحذية الرياضية. تم بيعه بالمزاد في عام 2021.

حذاء Air Jordan 12 "Flu Game" الذي ارتداه اللاعبون أثناء المباريات - (1.38 مليون دولار)

لا يوجد حذاء رياضي يحمل نفس الثقل الرمزي الذي يحمله حذاء Air Jordan 12 "Flu Game"، ارتداه مايكل جوردان أثناء أدائه المميز في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة عام 1997 أثناء معاناته من المرض، ويجسد هذا الحذاء العزيمة والتميز، ويعكس سعره مكانته الأسطورية في كل من الرياضة وثقافة الأحذية الرياضية.

حذاء Nike Airship الذي ارتداه مايكل جوردان في المباريات - (1.47 مليون دولار)

حذاء Nike Airship الذي ارتداه مايكل جوردان في الأيام الأولى من مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة هو حجر الزاوية في تاريخ الأحذية الرياضية، وباعتباره السلف لخط Air Jordan، فقد وضع هذا الحذاء الأساس لظاهرة عالمية، تم بيعه في مزاد وهو قطعة ثمينة من تراث كرة السلة.

حذاء Nike Air Jordan 1 Retro 'Kobe Pack' - 6.6 (800 ألف دولار)

صُمم حذاء "Kobe Pack" Air Jordan 1s بألوان فريق لوس أنجلوس ليكرز، وصُنع حصريًا لكوبي براينت خلال فترة عمله الحر في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحتفي هذه الأحذية الرياضية النادرة بإرث اثنين من رموز كرة السلة، ما يجعلها عنصرًا مطلوبًا بين هواة الجمع.

حذاء "Shattered Backboard" من Air Jordan 1 – 5 (615 ألف دولار)

يخلد حذاء "Shattered Backboard" من Air Jordan 1 ذكرى رمية مايكل جوردن الأسطورية خلال مباراة استعراضية عام 1985 في إيطاليا، والتي حطمت اللوحة الخلفية، يتميز هذا الحذاء الرياضي بتصميمه البرتقالي والأسود والأبيض المذهل، ويجسد لحظة من تراث كرة السلة، بيع هذا الحذاء مقابل 615 ألف دولار، ما عزز مكانته في تاريخ الأحذية الرياضية.

حذاء نايكي "مون شو" - (437.500 دولار)

صممه بيل باورمان، أحد مؤسسي شركة نايكي، لدورة الألعاب الأوليمبية عام 1972، وهو قطعة من الإبداع والتاريخ، بفضل نعله المصنوع يدويًا، أحدث هذا الحذاء ثورة في عالم أحذية الجري، ويعكس سعره مكانته كواحد من أقدم وأحدث تصميمات نايكي.

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