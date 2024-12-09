بـ 9 نكهات.. جهاز على شكل مصاصة يتيح تذوق الطعام من الشاشة

كتب- أحمد الضبع:

يحلم الكثيرون بتذوق الطعام الذي يشاهدونه على شاشات هواتفهم أو تلفزيوناتهم، ويبدو أن هذا الحلم قد يصبح قريبًا حقيقة بفضل جهاز جديد طوره باحثون في جامعة هونج كونج.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نجح الفريق في تطوير جهاز افتراضي يمكن أن يحاكي تجربة التذوق عبر الشاشات الإلكترونية.

الجهاز الذي تم تطويره يشبه المصاصة البلاستيكية، ويحتوي على أقطاب كهربائية معدنية موزعة على الحافة.

وعند لعق الجهاز، يقوم الهلام المخصص الموجود فيه بمحاكاة نكهات مختلفة بفضل تيار كهربائي يتم تمريره عبر الأقطاب.

ويتميز الجهاز باحتوائه على هلام "آجار" مشتق من الطحالب الحمراء، وهو مادة صالحة للأكل وتحتوي على مواد كيميائية قادرة على إنتاج تسع نكهات مختلفة، مثل السكر، الملح، حمض الستريك، الكرز، الفواكه، الشاي الأخضر، الحليب، الدوريان، والجريب فروت.

وعند تطبيق تيار كهربائي على الهلام، ترتفع المواد الكيميائية إلى سطحه وتتفاعل مع اللعاب على اللسان، ما ينتج الطعم المطلوب.

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